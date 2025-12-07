Las obras de los nuevos paritorios del Materno incluyen una ampliación del hospital

El Hospital Materno Infantil crecerá con las obras de reforma del paritorio previstas por la Junta de Extremadura con un proyecto que se encuentra en ... redacción. Además de modernizar el área donde nacen los pacenses, la obra incluirá la construcción de nuevo edificio adosado al actual. Esta nueva zona se levantará donde actualmente se encuentra la central de gases medicinales.

Los datos aparecen en el concurso para la adjudicación del proyecto y que realiza Manuel Romero Arquitectos por 137.647 euros. En julio ampliaron el plazo de concesión a 42 meses, dado que el contrato del arquitecto incluye la dirección de las obras cuando estas comiencen, su posterior supervisión y el periodo de garantías. El inicio de la reforma no será inmediato, dado que el SES deberá sacar a concurso las obras una vez que el proyecto esté terminado y supervisado por los servicios técnicos de la Administración.

En principio, las obras en sí se prolongarán 18 meses desde su comienzo, aunque se prevé que la reforma de los paritorios actuales se pueda entregar en un año. En función de estos plazos y si no se producen problemas administrativos que retrasen el comienzo, las nuevas instalaciones atenderán a las pacenses en un mínimo de dos años y medio. El objetivo de la Junta es que los albañiles puedan comenzar a finales de 2026 o inicios de 2027. La obra es ambiciosa y costará unos ocho millones de euros, según indican desde el Servicio Extremeño de Salud.

La reforma se ejecutará en 1.700 metros del hospital actual (en tres plantas semisótano, baja y primera) y la ampliación abarcará otros 1.890 metros cuadrados (630 metros cuadrados más por cada una de las tres plantas), por lo que finalmente la obra incluirá 3.590 metros cuadrados.

La nueva infraestructura contará con un edificio de tres plantas que integrará las urgencias hospitalarias de los centros de Hospital Perpetuo Socorro y Materno Infantil. Asimismo, dispondrá de un módulo pediátrico y de obstetricia de urgencias, zonas críticas y la reforma para la unidad de partos y recuperación.

Las instalaciones actuales han quedado obsoletas

El nuevo paritorio permitirá a las mujeres estar en una misma habitación desde que llegan al hospital hasta que se recuperan tras el parto, según afirmó la consejera de Sanidad, Sara García-Espada, cuando anunció la iniciativa.

En la memoria del proyecto se indica que los paritorios y urgencias obstétricas se han quedado obsoletos y es necesario cambiar su configuración para mejorar la organización interna. Si a eso se une que van a edificar nuevas unidades pediátricas, quirúrgicas y de neonatología, aprovecharán las obras para una reordenación funcional que modernice toda la atención materno‑infantil que presta el hospital público.