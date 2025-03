Obras empantanadas en Badajoz: De la piscina a la residencia de mayores

La piscina de la margen derecha está parada desde hace dos años. Tenía que haber terminado en mayo pasado tras cuatro prórrogas, pero sigue a ... medias.

Esta obra es el ejemplo de cómo el alza de los precios de la construcción y los problemas internos de las empresas pueden empantanar un proyecto público durante años. Y, además, hacen perder subvenciones o ayudas de otras administraciones para su realización.

Esta semana se ha sabido que la Junta ha reclamado oficialmente el dinero que aportó para la piscina, la mitad del proyecto con dos millones de euros, más 100.000 euros de intereses de demora. Además, el Ayuntamiento deja de tener derecho al medio millón de euros que aún le faltaba por cobrar. El Consistorio, por tanto, ha perdido dinero y ahora tendrá que firmar un nuevo convenio con la Junta con importes actualizados y volver a sacar a concurso la obra.

El último problema de esta obra radica en una de las empresas integradas en la UTE, Sehuca. Sus dificultades económicas han dejado a medias otras obras en la ciudad.

Como la reforma del instituto de San Roque. Fue adjudicada en octubre de 2021 con un plazo de cuatro meses, pero la empresa la dejó a medias y el patio del centro estuvo más de un año con una reforma parada hasta que, por un contrato menor, la Junta actuó para terminar con esa parte. Lo más importante del proyecto, una reforma para terminar con las goteras, salió de nuevo a concurso en diciembre y se encuentra en proceso de adjudicación. La Junta quiere iniciar las obras en primavera.

«La administración es como un elefante, que tiene que dar pasos gigantes y seguros, con muchos trámites lentos que van sumando», ejemplifica una fuente consultada por HOY y afectada por el retraso de estas obras.

Al igual que la piscina y el instituto de San Roque, la ampliación de la residencia de mayores de la Granadilla está a medias. Su constructora, la misma empresa Sehuca, la dejó también sin terminar. Queda por hacer el 66% del proyecto inicial.

Las obras comenzaron en verano de 2020 y deberían terminar a finales de 2023, aunque ya no será así.

Desde el SES explican que la UTE de la Granadilla fue penalizada por impago a los suministradores y posteriormente, el contrato se resolvió debido a su continuo incumplimiento en el pago a los suministradores.

Así, cuando se resuelve el contrato principal de una obra, es necesario romper también todos los contratos accesorios asociados. Son las las direcciones facultativas, el control de calidad y el proyectista, entre otros. Se encuentran en esta fase de resolución. Una vez que todos estos contratos estén formalmente rotos, iniciarán el proceso de licitación para un nuevo proyecto.

No solo Sehuca ha tenido problemas que han causado inconvenientes en obras públicas.

Otra obra de la que se habla en la ciudad desde hace años es el Campillo. La regeneración de toda la zona comprendida entre la torre de Espantaperros y la ronda del Pilar aparecía en el plan de ordenación urbana de 1989 y se mantuvo en la revisión de 2007. En 2013 se aprobó el área de rehabilitación preferente con una división en tres fases. A estas alturas se debería estar terminando la tercera, pero la primera está paralizada desde el verano. A finales de año, la empresa encargada de las obras de urbanización del Campillo (la UTE formada por Construcciones Majoin y Aglomerados Araya) alegó que era imposible ejecutar las obra por la dureza de la roca que hay en este solar.

El Ayuntamiento dijo en diciembre que iba a rescindir el contrato. Volverán a sacarlo a concurso con más dinero porque lograron 1,2 millones de euros con fondos europeos. Aunque el Ayuntamiento quiera seguir con otras actuaciones en la zona, este último escollo del Campillo supone un nuevo parón. El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, asegura que la resolución del contrato será más rápido que en el caso de la piscina porque llegó a una resolución amistosa.

Las naves del matadero son otro ejemplo. En junio de 2021 el Ayuntamiento adjudicó la obra por 1.189.498,29 euros a la UTE Saneba-Glesa. En diez meses debían demoler las estructuras abandonadas durante doce años y construir en su lugar los nuevos almacenes de Vías y Obras. Sin embargo, la obra quedó paralizada por problemas de la empresa y el Consistorio sacó de nuevo la obra en 2023. Está en adjudicada definitivamente a Cubillana. El primer adjudicatario ha denunciado al Ayuntamiento por la resolución del contrato.

Los peligros de la obra pública

En casi todos estos casos, las empresas piden más dinero a las administraciones antes de admitir que la resolución del contrato es la única vía.

En algunas ocasiones, como en la piscina, los presupuestos salen ajustados y los contratistas no tienen mucho margen para afrontar inconvenientes.

Desde la pandemia y el parón en las fábricas que se ha traducido después en una rotura de stocks, las bajas laborales por los contagios, las repercusiones del bloqueo del Canal de Suez durante una semana en marzo de 2021, la crisis energética que afecta a la elaboración de todo tipo de materiales y su consecuente alza en los costes.

Si a todo esto se añade el tiempo que requieren las administraciones para preparar las licitaciones, el precio se dispara. Pasan meses desde que se empieza a trabajar en un pliego de contratación hasta que se publica y, de nuevo, hasta que se adjudica. En los últimos años se ha producido un alza rápida que deja los precios de la administración cortos en un año.

Desde la confederación nacional de la construcción han apuntado a que desde 2020 a 2021 los materiales subieron tanto como entre 2007 y 2020. Pymecom calculó en 2022 que los sobrecostes se habían disparado en un 40%. Y esto multiplica los riesgos en las obras públicas.

«Hay empresas que no se presentan a licitaciones en Badajoz porque no tienen trabajadores» Carlos Urueña Concejal de Urbanismo

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, añade otro problema: las dificultades para encontrar trabajadores especializados. «La mano de obra es casi tan importante ahora como el alza del precio de los materiales. Hay empresas que no se presentan a licitaciones en Badajoz porque no tienen trabajadores. Es lo que ocurre con tema de acerados o urbanizaciones, que requieren de mucho personal y no lo encuentran».

En el caso de la piscina, por ejemplo se aceptó un aumento del presupuesto hace dos años y el Ayuntamiento admitió que podría ir estudiando fase a fase para intentar sacar adelante la obra. Se admitió también cambiar algunas piezas de hierro por madera para abaratarla.

Esta semana la portavoz municipal, Gema Cortés, ha explicado quieren mantener el proyecto tal cual se ideó. Para eso tendrán que recalcular el coste, llegar a un acuerdo con la Junta para ver qué porcentaje están dispuestos a asumir y licitar de nuevo la actuación.

Adiós a 2,5 millones de los fondos Edusi y a 1,2 para la Alcazaba

El Ayuntamiento tiene que devolver a la Junta de Extremadura más de dos millones de euros y deja de percibir otro medio millón por no haber terminado la piscina de la margen derecha en plazo.

Este es el último caso y el más llamativo tanto por su ubicación como por encontrarse la obra a medias. Pero no es la única vez que la ciudad se ha visto obligada a renunciar a fondos de otras administraciones por no sacar adelante los proyectos.

En 2022 tuvo que rechazar 1,2 millones de euros que le había asignado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para acabar de rehabilitar la muralla de la Alcazaba, con cargo a los fondos del 1,5% Cultural. El presupuesto se quedó desfasado por el aumento del coste de los materiales, tanto que el Ayuntamiento necesitaba 600.000 euros para afrontar estas obras con garantías de que podrán ejecutarse hasta el final. El Ayuntamiento desistió y no recibió el dinero. Esta obra está aún por hacer.

A finales de este año renunció a parte de los fondos Edusi por no realizar las obras. Algunas por no terminarlas, con lo que ahora realiza pequeños remates con dinero municipal, y otras por no empezarlas. El caso más llamativo es el edificio que iban a construir en la antigua sede de la asociación de vecinos del Progreso con el objetivo de construir un albergue provisional con viviendas de emergencia. La oposición de los vecinos de la zona hizo que el Ayuntamiento desistiera de este. Por lo que perdió, entre unas cosas y otras, más de dos millones de euros.