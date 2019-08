La obra de los nuevos juzgados de Badajoz cumple un año parada y sin fecha para finalizar El edificio de los nuevos juzgados que lleva vacío un año. / José Vicente Arnelas El verano pasado la constructora entró en concurso de acreedores y en enero se anunció que lo terminaría Tragsa, pero no hay avances NATALIA REIGADAS Badajoz Martes, 6 agosto 2019, 21:02

Este martes un par de operarios desbrozaban los alrededores de los nuevos juzgados de Badajoz. Esta es la única actividad que ha registrado la parcela en el último año. En Ronda Norte hay una edificio sin estrenar de hormigón, cerámica y cristal de 14.500 metros cuadrados que lleva 12 meses vacío. La Ciudad de la Justicia sigue sin fecha de inauguración.

El verano pasado HOY anunció que ya no había obreros trabajando y que la constructora responsable se enfrentaba a un concurso de acreedores. Poco después el Ministerio de Justicia confirmó que esta empresa no podría terminar el trabajo. En enero la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, anunció que la empresa pública Tragsa terminaría el edificio para ahorrar trámites. Desde entonces no ha habido ningún cambio. No hay fecha para que se retomen las obras ni para inaugurar esta infraestructura.

El proyecto para construir una nueva sede de los juzgados de Badajoz se anunció hace 11 años debido a la falta de espacio del edificio de la avenida de Colón. Se quedó pequeño y el Ministerio de Justicia tuvo que alquilar oficinas en otros seis lugares para seguir funcionando. Hay juzgados en Valdepasillas, en el Casco Antiguo y en la Urbanización Guadiana.

Tras varios retrasos, en 2016 los vecinos de Ronda Norte vieron desembarcar a los obreros en la parcela. Eran operarios contratados por Unika Proyectos y Obras S.A.U., la constructora que ganó el concurso y que tenía 15,1 millones de euros para finalizar los trabajos en 34 meses (marzo de 2019). Un año después hubo sorpresa. En una visita a Badajoz el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que la obra iba adelantada y que se inauguraría cuatro meses antes, a finales de 2018.

Los vecinos de la zona piden que se termine cuando antes para impulsar la Ronda Norte

En verano de 2018, la estructura estaba terminada y los trabajos se centraban en las estancias interiores cuando los obreros desaparecieron y saltó el problema de la empresa.

La última información oficial es del mes de marzo. Entonces la delegada del Gobierno insistió en que sería Tragsa la empresa que finalizase la obra, ya que al ser pública se ahorran trámites. No es necesario licitar ni sacar a concurso la obra, se puede adjudicar directamente. Sin embargo, García Seco indicó que antes la Intervención General del Estado estaba comprobando la ejecución real de la obra, un paso obligatorio antes de retomar los trabajos.

«Queda el 5% por hacer»

Desde entonces no hay novedades, aunque han pasado cinco meses. La Intervención debía comprobar si, como indicó la constructora, el 95% de la obra estaba ejecutada y solo restaba un 5% de las intervenciones para concluir.

El objetivo final de esta obra es unificar todas las estancias judiciales de la ciudad, salvo el Instituto de Medicina Legal, que ya cuenta con una sede moderna en el campus universitario. El nuevo edificio de la Ronda Norte incluirá 24 juzgados distintos y cientos de personas entre funcionarios y visitantes.

Los vecinos de Ronda Norte esperan con ganas vivir la inauguración, porque creen que le dará el impulso que le falta a la zona para ocupar las viviendas, construir en los solares vacíos y ganar en actividad. «Sabemos que eso le va a dar la vuelta al barrio. Hay comercios pendientes de abrir cuando estén los juzgados», asegura Belén Vela, vecina de la zona.

«Yo espero que, con los juzgados, haya más autobuses, más servicios y más limpieza. Que nos cuiden más», reclama Antonio Blázquez, otro vecino.