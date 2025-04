Padres del colegio Arias Montano: «La obra es un peligro para niños y trabajadores»

Los alumnos de Infantil llevan meses sin salir al recreo, el miércoles pasado tampoco salieron los de Primaria, algo habitual en el colegio Arias Montano, ... que está en obras desde que comenzó el curso.

Ruidos de radial, hormigoneras, cambios de clase urgente..., son las menores preocupaciones que tienen los padres de los 600 alumnos matriculados en este colegio. Más les preocupa el riesgo que corren sus hijos por tener que acudir a clase durante las obras. Por ejemplo, mientras una grúa con pluma transporta materiales de construcción.

HOY ya denunció esta decisión el pasado mes de noviembre, y el problema no se ha solucionado.

El último susto que se llevaron padres y trabajadores del centro tuvo lugar hace unos días, cuando la viga que transportaba la grúa cayó accidentalmente al patio del colegio. «Por suerte no hubo que lamentar ningún daño porque los alumnos estaban en clase, pero podía haber pasado lo peor. Esta obra es un peligro para los niños y para los trabajadores», afirma Alba Valero, vicepresidenta de la ampa del Arias Montano, quien considera que es incompatible acometer una obra con 600 niños alrededor.

«Creemos que no se está haciendo con un mínimo de seguridad», afirma por su parte el presidente de la ampa, Raúl Prudencio, quien cuenta que ha habido varios incidentes –sin consecuencias afortunadamente– desde que comenzaron los trabajos, pero temen que pueda pasar lo peor.

Por su parte, la Junta afirma que los trabajos se están realizando «con total seguridad para los usuarios y no implican ningún riesgo para los mismos ya que la zona de obras está con vallas». Según ha contado a HOY la Consejería de Educación, las obras de las escaleras de emergencia, que es la que se está realizando en estos momentos, se desarrollan solo cuando los menores no están.

Las vallas no son suficiente

Para los padres las vallas colocadas en el patio no son seguras. «No están cubiertas con una malla metálica que proteja a los niños cuando los albañiles se ponen al soldar», comenta Valero.

Tanto la Junta como Marcos Álvarez, el director del centro, sostienen que no hay obras mientras los menores están en el patio. Es decir, de 11.00 a 11.30 horas, y de 12.00 a 12.30, que es el horario del recreo.

«Es más, el centro tiene medidas adicionales, si los operarios tienen una valla en el patio, nosotros ponemos otra más para acotar más la zona», insiste el director del colegio. De forma que si algún material de la obra cae, lo haga solo en el espacio acotado, al que no acceden los niños, como ocurrió con la viga.

Para mejorar la situación, la ampa se reunió con el director del centro para trasladarle las quejas , ya que no se muestran de acuerdo con lo que establecen los responsables de la obra y por eso barajan otras alternativas para que las intervenciones se lleven a cabo sin poner en riesgo a alumnos y trabajadores. «Estamos dispuestos a suspender las extraescolares para que las obras se ejecuten durante la tarde, cuando nuestros hijos no están en el centro», propone la vicepresidenta de la ampa. Para ellos son las obras las que se tienen que adaptar a los niños y no al revés. Tras la reunión con el director donde se aclararon los aspectos de seguridad, prevén reunirse con la delegada provincial de Educación para exigirle que se lleven a cabo otras medidas para la seguridad de sus hijos.