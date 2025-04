La obra de Alféreces divide a los vecinos

PAULA VENERA VITAL Jueves, 1 de septiembre 2022, 07:19 Comenta Compartir

Más estética, con bancos y papeleras más modernos, más cómoda y segura para los peatones. Pero su reforma ha reducido los aparcamientos en ella y en las calles aledañas. Así que, en función de a quién se le pregunte, la reforma de la plaza de los Alféreces es un éxito o un fracaso. Los vecinos están divididos ante el resultado dos semanas después de que acabaran las obras.

La crítica más extendida es la de la merma de espacios para aparcar. República Argentina, Fernando Castón y la propia plaza han reducido los estacionamientos, al igual que la calle Díaz Brito, que ahora es una vía de doble sentido en su tramo más cercano a la avenida de Miguel Celdrán.

El Ayuntamiento ha habilitado algunos espacios en las cercanías de la parroquia de San José, pero los vecinos no lo ven suficiente y temen, además, que el fin de las vacaciones y el inicio del curso escolar suponga más problemas para encontrar un sitio donde dejar el coche.

«Lo veo más peligroso para los niños porque los bares amplían sus terrazas y los coches no saben por donde aparcar»

Otros vecinos, en cambio, afirman que ahora circulan incluso más coches que antes, hay más ruido, y es hasta más peligroso que antes porque los peatones van con menos cuidado.

María del Pilar Muñoz, una de las vecinas de la plaza, muestra su descontento con la obra. «Dicen que ahora esto es más seguro para los niños, pero yo lo veo más peligroso. Los bares aumentan el tamaño de sus terrazas dificultando el paso de los vehículos». Otra de sus quejas es que las fuentes estropeadas, hay excrementos de perro en cualquier parte y la suciedad del suelo que no se limpia. «Los servicios de limpieza pasan por la zona de los bares pero no por el centro de la plaza, aún así esta suciedad ya no se quita», comenta indignada.

Motos aparcadas

Muñoz también declara que «aquí no pasa la policía para revisar que los coches cumplen las normas». Según ella, hay motos aparcadas en la plaza y furgonetas de reparto por el medio de la calle.

Lucía Sánchez, residente, se queja por su parte del ruido de patinetes y bares, que hace que en las noches de verano tengan que cerrar la ventana para poder dormir.

Otra de las vecinas del entorno, Marisa, no ve mal el resultado. «Ahora hay menos ruido y no inhalas tanto humo de coches».

Los clientes de los bares acceden andando, por lo que el aparcamiento no les supone un problema y les parece una zona más tranquila ahora y una buena decisión del Ayuntamiento. Otros vecinos de los alrededores creen que la obra beneficia a la zona y hace que sea más tranquila. Otra de las opiniones más respaldadas entre los vecinos consultados que la plaza es más estética, más segura y cómoda.

