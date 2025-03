El OAR empieza a cobrar el rodaje de 426.881 vehículos en la provincia de Badajoz

R. H. Martes, 11 de marzo 2025, 09:34 | Actualizado 09:47h. Comenta Compartir

El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz está girando desde el pasado 3 de marzo los recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

El periodo de pago voluntario del rodaje estará abierto hasta el 5 de mayo. En total, el Organismo Autónomo de Recaudación ha emitido 426.881 recibos, con lo que se prevé una recaudación total de 27.449.461,75 euros, correspondientes a toda la provincia, excepto al municipio de Badajoz y sus pedanías, donde este tributo se gestiona directamente desde el Ayuntamiento.

Durante este plazo de tres meses, los titulares de vehículos de la provincia deben abonar sus recibos, «salvo aquellos que tengan el pago domiciliado en una cuenta bancaria, cuyo cargo se realizará automáticamente».

Cartas de pago

El OAR ha enviado a los domicilios de los contribuyentes que no tienen domiciliado el tributo las correspondientes cartas de pago, recordando la obligación de abonar el impuesto dentro del plazo. No obstante, la Diputación recuerda mediante una nota de prensa que estas comunicaciones no son un requisito legal, por lo que no recibirlas no exime del cumplimiento de la obligación tributaria.

En caso de no haber recibido la carta por cambios de domicilio no comunicados, modificaciones en la numeración de calles u otras circunstancias, los contribuyentes pueden solicitarla por varias vías antes del 5 de mayo:

A través de internet, con certificado digital o Cl@ve, desde la Oficina Virtual del OAR ( https://oarvirtual.dip-badajoz.es/ciudadanos), o bien a través de la APP del OAR Badajoz. Ahí se pueden descargar los recibos y pagarlos.

Es también posible conseguir la carta de pago llamando al 924 210 700; o acudiendo a cualquier oficianl del OAR.

Medios de pago

Los contribuyentes pueden abonar el impuesto de rodaje a través de las entidades bancarias colaboradoras; mediante el pago a través de la web del OAR, con tarjeta o bizum en la dirección https://oar.dip-badajoz.es/paginas/pago-con- tarjeta; o con un giro postal en cualquier oficina de Correos disponiendo la carta de pago emitida por el OAR.

