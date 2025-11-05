4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte

Esta vez no tuvieron suerte los más rápidos. Del 4.172 al 4.254 son los números agraciados en el sorteo de vivienda pública protegida ... celebrado este miércoles en Badajoz. Eran 5.460 los solicitantes que aspiraban a poder comprar uno de los 82 pisos de VPO que promueve el Ayuntamiento, a través de Inmuba.

Muchos de esos inscritos ya saben si se encuentran entre las personas con posibilidades para hacerse con una de esas viviendas que se levantarán en Cuartón Cortijo y la Ronda Norte. A partir de ahora, tendrán que demostrar ante la Administración que cumplen los requisitos económicos que exige la Junta de Extremadura.

El sorteo ha tenido lugar en el Ayuntamiento y ha sido retransmitido en directo a través de internet. Han estado presentes el alcalde, Ignacio Gragera; el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña; el gerente de Inmuba, Luis Chacón; y el secretario general del Ayuntamiento, Mario Hermida, «para dar fe pública», destacó el regidor.

Método aleatorio

Para este sorteo se ha empleado un programa informático que utiliza un método aleatorio que genera un número por cada cien milisegundos. Tras unos 14 segundos de números girando en la pantalla del ordenador portátil colocado frente al secretario del Ayuntamiento, el vencedor ha sido el 4.172. La persona que tenga ese número de solicitud podrá elegir entre las 82 viviendas que se han diseñado en dos zonas del casco urbano. A partir de ahí, irá corriendo la lista, y, una vez terminados estos números, si algunos candidatos no cumplen los requisitos, el Ayuntamiento comenzará a tirar de la lista de reserva.

Pisos de 2, 3 o 4 dormitorios

Las dos promociones que se han sorteado están compuestas por viviendas de 2, 3 o 4 dormitorios, y todas tendrán garaje y trastero. Las superficies van desde los 58 metros cuadrados hasta los 90. Los precios de la VPO vigentes son 1.428 euros por metro cuadrado de superficie útil. Esto supone que el precio de un piso de 90 metros rondaría los 130.000 euros, sin tener en cuenta el IVA y el resto de gastos asociados.

Ampliar Vivienda de cuatro dormitorios proyectada en Cuartón Cortijo. HOY

Cuartón Cortijo

En el caso de las 52 viviendas de Cuartón Cortijo, el edificio se levantará en la calle Eugenio Cortés Quirell e implicará una inversión total de 7.791.000 euros, según los datos aportados por Gragera.

Por otro lado, las 30 viviendas proyectadas en Ronda Norte (la segunda fase de la promoción que se levanta en la calle Hermanos Vidarte) tiene una estimación de inversión de 4.151.000 euros.

Serán casi 12 millones de euros que requerirán de financiación bancaria, con los avales ofrecidos por parte del Consistorio, para luego posteriormente poder financiar esas viviendas.

80 solicitudes duplicadas

Gragera ha explicado que en la lista de solicitantes se han tenido que eliminar unas 80 solicitudes duplicadas, por ejemplo, de personas de la misma unidad familiar que se habían presentado por separado.

Ahora se inicia el proceso para ir constatando que los adjudicatarios cumplen los requisitos económicos, para lo que tendrán que aportar la documentación necesaria.

Ha recordado el gerente del Inmuba que la ventaja de estas viviendas de régimen especial es que el IVA está reducido al 4 por ciento, en lugar del 10. Además, recalca que los beneficiarios pueden acceder a las ayudas directas que se convocan cada año por parte de la Junta de Extremadura, y publicadas este pasado martes.

Requisitos exigidos

Los solicitantes tendrán que acreditar, una vez que elijan y sean adjudicatarios que tienen nacionalidad española, están empadronados en Badajoz, que no son titulares o cotitulares en un porcentaje igual o superior al 50% sobre alguna otra VPO, y que disponen de ingresos anuales iguales o superiores al Iprem (8.400 euros anuales), y que esos mismos ingresos no superan 4,5 veces ese indicador.

Casas en el Casco Antiguo

El alcalde ha señalado que el Ayuntamiento seguirá trabajando en materia de vivienda. Y ha anunciado que en los próximos meses se licitará la construcción de tres nuevas casas en la calle San Lorenzo y se rehabilitará una cuarta vivienda en esa vía del Casco Antiguo. Esto se une a los trabajos de urbanización de El Campillo que estamos desarrollando, y, que cuando terminen, que dará lugar a 35 nuevas viviendas más. En palabras del regidor, «esto demuestra la apuesta por la vivienda y por el Casco Antiguo, porque junto con pequeñas promotoras y con quienes apuestan por la autopromoción, el Ayuntamiento está de manera constante y permanente invirtiendo y generando oportunidades residenciales».