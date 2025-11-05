HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El secretario general del Ayuntamiento, Mario Hermida, dio fe durante el sorteo de VPO celebrado este miércoles en el Palacio Municipal.

Vivienda en Badajoz

4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte

Este miércoles se celebró en el Ayuntamiento de Badajoz el sorteo público para acceder a una de las 82 viviendas de protección oficial que Inmuba promueve en dos barrios

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:34

Esta vez no tuvieron suerte los más rápidos. Del 4.172 al 4.254 son los números agraciados en el sorteo de vivienda pública protegida ... celebrado este miércoles en Badajoz. Eran 5.460 los solicitantes que aspiraban a poder comprar uno de los 82 pisos de VPO que promueve el Ayuntamiento, a través de Inmuba.

