Nuevos trabajos de mantenimiento en Villafranco del Guadiana, Balboa y Alvarado
Redacción
BADAJOZ.
Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Badajoz aprobó en su reunión de ayer por la mañana nuevas inversiones y actuaciones, por un ... importe que asciende a un total de 118.160,8 euros, destinadas a sufragar nuevas obras y actuaciones de mantenimiento en las pedanías pacenses de Villafranco del Guadiana, Balboa y Alvarado.
Según informa el Ayuntamiento de Badajoz en una nota de prensa, en Villafranco del Guadiana se invertirá un total de 74.830,61 euros repartidos en la climatización del Centro Cívico (por 25.000 euros), la plantación de árboles y césped para adecuar las zonas verdes deterioradas que necesiten la replantación de masa arbórea o praderas de césped (otros 21.330,65 euros), así como la adecuación para el riego automático en los parterres situados en la calle Virgen de Guadalupe de la pedanía (28.499,96 euros más). También se aprobó la automatización de riego en la calle El Olivo y en la Plaza Mayor de Alvarado por un total de 25.330,19 euros, y las obras y actuaciones necesarias para instalar un letrero anunciador de la pedanía en la entrada de Balboa por 18.000 euros.
Por otro lado, el Ayuntamiento también ha informado de que llevará a cabo esta semana la sustitución del césped de transición al invierno del Nuevo Vivero, dentro del contrato de mantenimiento con una inversión de 247.000 euros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión