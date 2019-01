Los dos nuevos residenciales del Campillo de Badajoz costarán 2,5 millones Torre de Espantaperros. Enfrente está proyectado que se levanten las nuevas viviendas. :: HOY La Inmobiliaria Municipal calcula que se tardarán tres años en construir las viviendas y urbanizar las manzanas más próximas a la torre de Espantaperros MIRIAM F. RUA Domingo, 6 enero 2019, 09:11

Construir los dos residenciales de viviendas nuevas en el Campillo costará 2,5 millones de euros. Este es el presupuesto que la Inmobiliaria Municipal (Inmuba) se gastará como máximo en ejecutar la propuesta arquitectónica que resulte ganadora en el concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos de Extremadura (Coade) para recuperar el área más deprimida del Casco Antiguo.

A ese tope tendrán que ceñirse los equipos de arquitectos que quieran optar a firmar las viviendas que se levantarán en la zona más alta del Campillo, justo en los terrenos que hay frente a la Torre de Espantaperros y los jardines de La Galera, que hoy se usan como zonas improvisadas de aparcamiento.

LO QUE EL JURADO DEL CONCURSO VALORARÁ Que no tape el patrimonio Lo que más puntuará el jurado será que los dos residenciales que se levanten se adapten al entorno monumental y patrimonial (Torre de Espantaperros, Alcazaba, jardines de La Galera y Puerta de Mérida) Esto significa que las viviendas que se proyecten no deberían dificultar la contemplación de los monumentos. Para ello se permite ampliar el espacio que hay actualmente entre los monumentos y las casas. Innovación sin desentonar En segundo lugar, puntuará la descripción del tipo, funcionalidad, versatilidad e innovación de las viviendas así como el aprovechamiento de la edificabilidad y su relación entre la superficie útil y construida Además, sumará más si la propuesta no desentona con la forma de vida del centro histórico. Diseño de una nueva calle Diseño de una nueva calle (para recuperar la antigua calle el Toril), que permita conectar visualmente, a través de su trazado, la nueva plaza del Campillo con la Torre de Espantaperros. Más allá de lo obligatorio Las ideas para la urbanización de los espacios públicos que no están incluidos en el concurso pero que podrían incorporarse para su ejecución Aquí se plantea la posibilidad de que los restos arqueológicos hallados en la excavación de los terrenos donde irá la futura plaza del Campillo puedan incorporarse a la propuesta. Accesibles Adecuar la propuesta al desnivel que tiene el terreno y ofrecer soluciones de accesibilidad que vayan más allá de lo que obliga la ley. Calles con vida Se dará mayor puntuación a aquellas propuestas que logren que las nuevas viviendas tengan acceso desde el espacio público o desde la calle para favorecer así el tránsito de personas por esta área. Rendimiento económico Por último, lo que menos puntuará será el rendimiento económico de la propuesta Esto es, la valoración aproximada del coste de la obra, por ratios de metros cuadrados construidos.

Como mínimo, según las bases del concurso que ya están publicadas, tendrán que plantearse 35 viviendas y 60 plazas de garaje entre los dos residenciales. Además, se pueden incorporar espacios comerciales para abrir negocios de proximidad.

Se levantarán un mínimo de 35 viviendas y al menos el 70% tendrán que tener tres dormitorios Además de las plazas de garaje, las propuestas de los arquitectos podrán incluir locales comerciales

En cuanto a las casas, tendrán que tener una superficie máxima de 110 metros cuadrados y al menos el 70% de las que se proyecten deberán ofrecer tres dormitorios y baño más aseo.

Con todos estos números, se puede hacer una estimación de lo que ganará la Inmobiliaria Municipal si el proyecto de regeneración del Campillo ve finalmente la luz. En el caso específico de los dos residenciales de viviendas, que es el proyecto de mayor envergadura y también el que más impacto tendrá para recuperar esta parte del Caso Antiguo, la Inmobiliaria Municipal prevé ponerlas a la venta a un precio similar al del mercado de la vivienda protegida (entre 900 y 1.000 euros el metro cuadrado).

Con estas cifras, cada casa costaría entre 99.000 y 110.000 euros. Por tanto, solo con las 35 viviendas mínimas que son obligatorias por concurso, la Inmobiliaria Municipal ingresaría entre 3,4 y 3,8 millones de euros, que restado al coste estimado de su ejecución, arrojaría un saldo positivo de entre 900.000 y 1,3 millones de euros.

No obstante, no sería este el beneficio real teniendo en cuenta que el coste de los trabajos de excavación previos que hay que hacer en las dos manzanas donde se construirán los residenciales, no está incluido en el presupuesto de ejecución de los 2,5 millones de euros.

Además del coste que asumirá la Inmobiliaria Municipal para hacer el proyecto del Campillo, el concurso de ideas da otra clave: en cuánto tiempo se desarrollará. Según el anuncio de licitación, la Inmuba estima que se tardarán 3 años en ver la nueva cara del Campillo.

En este tiempo, además de los dos residenciales se ejecutará la urbanización de esta zona, que incluye una nueva plaza en los terrenos donde ya se ha excavado y la conexión de ésta con la Torre de Espantaperros a través de una nuevo vial, que se abrirá para recuperar la vieja calle del Toril.

La operación de regeneración se completará con la adecuación de las calles Castillo y Campillo que será las que separen los dos residenciales de la zona monumental, y con el rebaje del suelo a la cota de la Puerta de Mérida, que obligará a dar una solución accesible a esta zona pública con una diferencia notable entre el monumento y la calle.

Con todos estos requisitos, el 20 de febrero será el día que se conozca cuántos proyectos se han presentado para diseñar el nuevo Campillo. Después será un jurado profesional el que se encargue de valorar las propuestas. El equipo contará con cinco arquitectos -cuatro de ellos designados por el Ayuntamiento, el Coade y la Junta de Extremadura- y el presidente que será el decano del colegio de arquitectos. Además habrá un secretario designado por la Inmuba, que no tendrá ni voz ni voto.

El ganador se sabrá en marzo

La Inmobiliaria Municipal pretende que el jurado emita su fallo el 4 de marzo. La propuesta ganadora será la que haga los proyectos para poder ejecutar las obras posteriormente siguiendo su diseño.

Para su venta, la Inmobiliaria Municipal abrirá una lista para que los interesados en adquirir las nuevas viviendas del Campillo se apunten. De momento, se baraja que el acceso a estas casas sea libre, es decir, sin tope de renta porque lo que se pretende es normalizar el tejido social de la zona.

Existe una lista en la que figuran 450 personas que, hace una década, mostraron su interés por comprar en el Campillo. A esa gente intentarán atraerla ahora que parece que el proyecto podría salir adelante, si bien se mantiene la cautela hasta que no se conozca la propuesta ganadora.

En cualquier caso, desde la Inmuba se asume que muchos de los que en su día se inscribieron ya habrán adquirido otras propiedades o habrán desistido de comprar en el Campillo.