Los nuevos microbuses de Badajoz ocupan casi toda la calzada del Casco Antiguo

El viernes el Casco Antiguo iba a estrenar dos nuevos microbuses eléctricos, pero al probarlos se dieron cuenta de que no podían entrar en la ... plaza de Cervantes (San Andrés) porque golpeaban una señal de 'Ceda el paso' colgada en la fachada de la iglesia y no tenían espacio para girar sin llevarse un pivote de hormigón. Ayer el Ayuntamiento de Badajoz movió y eliminó estos elementos, y hoy los nuevos vehículos comenzarán a circular por el centro de la ciudad.

Los responsables municipales aseguran que estos microbuses se adaptarán al Casco Antiguo, pero entre los vecinos hay cierta inquietud, la duda es si podrán pasar por las calles estrechas con seguridad para los peatones. La plataforma única hace que no haya diferencia entre el acerado y la calzada, por lo que no hay separación física entre los vehículos que circulan y los peatones. Es aún más complicado cuando el vecino lleva un carrito de la compra o uno para llevar un niño.

Las medidas

¿Cuál es el problema? Entrar, entran, pero casi al milímetro. En las zonas de plataforma única hay unas losetas del empedrado (más oscuras) que marcan la calzada, el área reservada a los coches. Mide 2 metros y 50 centímetros. Los nuevos microbuses tienen un ancho de 2.436. Es decir, apenas tienen seis centímetros de margen para no invadir las aceras. Además, el largo es de ocho metros, lo que provoca que girar sea muy difícil, y en algunos cruces de la zona histórica, casi milagroso y siempre entrando en la zona peatonal.

Los giros más complicados para estos buses serán el acceso a San Andrés desde San Blas y la entrada y salida a la calle San Pedro de Alcántara (con las plazas San José y La Soledad). Estas vías, en sus zonas más estrechas, miden unos 3 metros y 80 centímetros de fachada a fachada. Eso supone que los peatones tendrán 65 centímetros a cada lado de los microbuses para caminar.

El anuncio de la llegada de estos microbuses al centro ha provocado dudas entre los vecinos. Los coches que invaden las aceras ya son un problema en este barrio y temen que los vehículos sean demasiado grandes para garantizar la seguridad de los peatones. «¿Cómo puede pasar alguien en silla de ruedas, o con andador? Yo tengo una vecina que lo lleva», preguntaba ayer Esperanza Almagro, vecina del centro.

«He visto la fotografía en el periódico y lo veo demasiado grande. Como te cruces con ellos en una esquina, no pasas», se lamenta otro residente de la zona, Francisco Marín.

Hay calles que miden 3,80 de ancho, el bus ocupa 2,43, por lo que los peatones solo tienen 65 centímetros a cada lado

Luis Pacheco, de la plataforma vecinal SOS Casco Antiguo, cree que antes de comprar estos microbuses hubiese sido necesario un estudio del tipo de vehículos mejor adaptado al entramado de calles de este barrio. «Más necesario que autobuses más grandes, sería como los de antes, pero con líneas más frecuentes», añade. Pacheco también señala que estos buses más grandes impiden otras rutas por el Casco Antiguo porque hay vías donde no pueden acceder.

Comparación

Los nuevo microbuses tienen la ventaja fundamental de ser eléctricos. Además de ser más sostenibles, ahorran dinero e incluyen servicios nuevos como wifi y cargador de móvil.

En concreto miden 40 centímetros más de ancho y 65 más de largo que los actuales. Para hacerles hueco ayer los operarios municipales cambiaron, movieron y eliminaron pivotes de la plaza Cervantes (San Andrés). Por el momento, sin embargo, no circulan por el centro.

El viernes pasado el Consistorio pacense presentó nueve autobuses eléctricos nuevos para la ciudad. Dos de ellos son microbuses y estaban destinados al Casco Antiguo. No comenzaron a funcionar el viernes, como el resto de los vehículos nuevos, porque comprobaron que no podían pasar por la plaza de Cervantes. Para dar solución a este problema, el Ayuntamiento ha cambiado los pivotes de San Andrés.

Hasta ayer había tres poyetes de hormigón delante de la iglesia que no solo impedían el giro de los nuevos autobuses, sino que los conductores no los veían, ya que el morro de los nuevos vehículos es recto y cuadrado, no está redondeado como los de combustión. El concejal de Transportes, Jesús Coslado, asegura que los pivotes no solo eran un problema para estos microbuses, sino para otros camiones que pasaban por el centro y que con el cambio se eliminan los problemas.

En lugar de los tres pivotes de hormigón se colocaron inicialmente tres poyetes metálicos, pero horas después se eliminó uno de ellos, por lo que hay un área de la acera que queda sin protección. Por el momento es provisional, no se han fijado al suelo para comprobar que el microbús puede girar.

Los operarios municipales también tuvieron que eliminar la señal de ceda el paso que estaba fijada a la fachada de la iglesia de San Andrés porque los nuevos vehículos la golpeaban al pasar. Esta señal servía para marcar a los coches que circulan por San Blas que deben parar si hay vehículos pasando por la plaza de Cervantes.

El portavoz de SOS Casco Antiguo calificó de «chapuza» estos cambios y advierte que se han movido pivotes para permitir que los microbuses puedan invadir parte de la acera, lo que le parece un peligro. «El propio Ayuntamiento atenta con su propia obra. Por un lado coloca plataforma única para dar mayor accesibilidad, pero lo elimina al permitir que los vehículos pisoteen las zonas peatonales».