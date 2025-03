Los nuevos microbuses de Badajoz obligan a los peatones a refugiarse en los portales

Al milímetro. Es el margen que tienen los conductores de los microbuses del Casco Antiguo para entrar a la calle San Pedro de Alcántara desde ... la plaza de San José. Mostrando una habilidad asombrosa, y usando las cámaras de vídeo que el bus lleva en los laterales, los chóferes son capaces de meter estos vehículos, de 2,43 metros de ancho y 8 metros de largo, por esta estrecha calle.

A los lados apenas sobran unos centímetros, el microbús pasa rozando las paredes. Los peatones deben esquivar el vehículo y resguardarse tras la esquina o en algún entrante, como un portal, para esquivarlo. Este es uno de los puntos más problemáticos en la ruta que realizan los nuevos microbuses.

Los dos vehículos nuevos comenzaron a circular ayer a las nueve de la mañana en el Casco Antiguo. La principal diferencia con respecto a los antiguos es que son eléctricos. No emiten calor, no gastan combustible y no hacen ruido. Los peatones, de hecho, se sorprendían al verlos pasar porque no los escuchaban.

Las miradas de asombro por el tamaño de los nuevos buses fueron la tónica en su primera jornada en el Casco Antiguo. «¿Ese es el autobús del Casco Antiguo? Pensé que era uno de los normales que se había metido aquí por alguna razón», se extrañaba Julián Saavedra, uno de los peatones que tuvo que esquivar el autobús y que hizo una foto del mismo. «El tamaño es impresionante».

Además de pasar de combustión a autobuses eléctricos, el tamaño de los 'micro' que circulan por la zona monumental ha cambiado notablemente. Tienen 40 centímetros de ancho más que los antiguos y 70 más de largo. Además, son más cuadrados y altos, por lo que van muy justos. En algunos puntos solo dejan 60 centímetros en ambos lados para los peatones.

Estos nuevos vehículos cuentan con 25 asientos, pero en realidad pueden llevar hasta 40 personas sumando a los pasajeros que irían de pie. Sin embargo, lo normal es que la línea que va por la zona monumental desplace a unos tres pasajeros de media.

Los cruces más conflictivos son el de San Andrés con San Blas y la entrada a San Pedro de Alcántara desde San José

Los nuevos modelos se incorporaron asombrando a los usuarios, pero con normalidad. Se produjeron retrasos en la frecuencia habitual, que es de 15 minutos, pero no fue debido al tamaño, sino al corte de las calles alrededor de Castelar debido al socavón en el que casi se hunde un coche. Esto obliga a la línea del Casco Antiguo a dar un gran rodeo por la autopista.

Uno de los tramos más complicados es el acceso a San Andrés desde la calle San Blas, donde el Ayuntamiento tuvo que mover y eliminar pivotes, además de una señal de Ceda el paso, para que pudiesen pasar.

Ayer finalmente estrenaron esta ruta, aunque no sin dificultades. Al llegar a este cruce el bus tuvo que ir muy despacio, invadir la acera derecha y girar con precaución. Si un peatón va por la calle San Blas en ese momento, debe pasar o resguardarse en algún portal o un entrante para esquivar el vehículo de transporte público.

Otro de los cruces más problemáticos es la entrada a la calle San Pedro de Alcántara desde la plaza de San José. En este punto el microbús pasa rozando la pared y no deja espacio para peatones. En la calle San Pedro de Alcántara también va muy justo. Los peatones apenas tienen 60 centímetros a los lados del microbús para caminar y la mayoría se detiene cuando lo ven acercarse para evitar peligros, o se resguardan en portales.

Otro problema son los coches mal aparcados. Una furgoneta parada en una zona peatonal en La Soledad o una moto que sobresale en la plaza de San José impiden que estos microbuses puedan completar su recorrido.

Ventajas

La circulación de estos buses por el centro es más complicada, pero los usuarios también valoran las ventajas. Al ser eléctricos, no generan calor ni hacen ruido. Además, tienen cargadores para móviles en el interior y están nuevos y limpios.

Lo que más ha gustado a los vecinos, sin embargo, es la facilidad para acceder, ya que la mayor parte de los usuarios son personas mayores. La puerta de acceso tiene menos altura y el bus se aproxima más a las paradas, por lo que apenas deben hacer esfuerzo para subirse.