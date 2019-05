«Los nuevos medios de comunicación no matan a los viejos, pero los cambian» José Luis Orihuela, profesor de Comunicación. :: HOY José Luis Orihuela Profesor de Comunicación de la Universidad de Navarra El profesor Orihuela habla esta tarde en El Corte Inglés sobre la transformación digital de la comunicación ANTONIO GILGADO Badajoz Jueves, 23 mayo 2019, 07:57

José Luis Orihuela es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y autor de 'Los medios después de Internet' (Editorial UOC, 2015). Esta tarde a las ocho reflexiona en la sexta planta de El Corte Inglés sobre la transformación digital de la comunicación.

-La transformación digital de la comunicación la hemos aprendido sobre la marcha. En este camino a ciegas, los periodistas partimos con desventaja. Seguimos siendo escrupulosos con fuentes y contrastando, pero los nuevos actores que emergen en Internet no lo son. ¿Aprenderá la audiencia a diferenciar la información del ruido?

-Uno de los grandes retos sociales y educativos que nos presenta el mundo hiperconectado consiste en la necesidad de desarrollar nuevas capacidades para filtrar de un modo más eficaz la información que recibimos permanentemente de todo tipo de fuentes. Esas destrezas se enmarcan en una estrategia formativa de mayor calado y complejidad que es lo que llamamos 'alfabetización digital'. Sin alfabetización digital no hay sociedad del conocimiento, solo ruido.

-¿Hay vida entre la ciberutopia y la tecnofobia?

-Existe también un modelo de adopción crítica de la tecnología que, sin rechazarla de plano, propone reflexionar acerca de los impactos y los cambios culturales que siempre conllevan las innovaciones técnicas.

-Nuestros abuelos miraban al cielo para intuir si iba a llover. Nosotros miramos al móvil. En esencia, las necesidades son las mismas. ¿Pero estamos perdiendo intuición?

-Lo que resulta esencial para la supervivencia es adaptarse al entorno. La hiperconectividad es la forma que ha adoptado nuestro entorno como consecuencia de la interacción entre la computación, las redes y los dispositivos móviles de acceso. Las necesidades son distintas porque, con la tecnología como palanca, hemos cambiado el entorno.

-La misma apocalipsis de enajenación de la que se habla ahora con los móviles se decía cuando llegó la tele, o incluso la radio. ¿Por qué seguimos teniendo ese miedo a la deshumanización?

-El discurso apocalíptico ante la innovación tecnológica se debe, en buena parte, al miedo que genera la exigencia del cambio cultural. Las tecnologías de la información transforman todos los sectores que dependen de manera más o menos intensiva de la información para funcionar. En consecuencia, casi todas las profesiones y actividades que desarrollamos en los ámbitos en los que ha llegado la hiperconectividad, se ven obligados a cambiar para adaptarse. Eso es lo que produce miedo, y quienes no están dispuestos a cambiar suelen adoptar el discurso apocalíptico como refugio.

-Las redes sociales hacen el mundo más pequeño. Podemos aprender de voces lejanas o diferentes. Pero en la práctica, las utilizamos para buscar a gente que reafirme lo que pensamos. ¿Tenemos tendencia a la alienación?

-La promesa de universalidad de la red, aunque técnicamente es alcanzable, se enfrenta localmente a obstáculos culturales e idiomáticos que no siempre tienen soluciones tecnológicas. La red amplifica todo lo bueno, y también todo lo malo, que tenemos como personas y como sociedades. A partir de allí, es posible observar una gama muy variada de usos de la tecnología que van desde los propuestos por los fabricantes hasta los redefinidos por los propios usuarios, incluyendo los usos patológicos, perversos y criminales. Aunque la red sea la misma, lo que podemos hacer con ella es muy diverso según nuestros intereses.

-La gente que lee la prensa a diario por la mañana también está hiperconectada.

-La información digital no es una forma optimizada de la información analógica, es otra cosa diferente. La hiperconectividad ha cambiado el volumen, la dirección y la velocidad de circulación de la información a escala global, y eso es lo que ha cambiado nuestro mundo para siempre.

-Vaticina usted que los próximos diez años no se parecerán en nada a la última década. ¿A qué debemos enfrentarnos?

-Vamos hacia un mundo transdigital en el que veremos tránsitos cada vez más globales y veloces desde el mundo físico al virtual y viceversa. Inteligencia humana optimizada tecnológicamente y máquinas tan humanizadas como las que nos promete la ciencia ficción. El gran reto será trabajar juntos.

-¿Por qué debemos seguir escuchando a los que vaticinaron cuando apareció Internet el fin de la prensa escrita? Ninguno se retracta.

-Escuchar al que sabe es bueno, aunque a veces se equivoque. La historia de la tecnología está llena de predicciones absurdas, pero los visionarios nos han ayudado a imaginarnos el mundo que podríamos construir. En cuanto al futuro de la prensa, siempre he sostenido la complementariedad entre lo nuevo y lo viejo, no por la sustitución. Los nuevos medios no matan a los viejos medios, pero les obligan a cambiar.