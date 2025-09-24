HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las zonas con humedales son las más afectadas por la presencia de mosquitos que transmiten el virus del Nilo. HOY

Nuevo caso del virus del Nilo en la provincia de Badajoz

Cinco pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de una mujer de 64 años perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

En total, se han registrado este año 16 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, tres de ellos asintomáticos, y dos fallecidos. En este momento, cinco pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva.

Desde la dirección del SES, se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

El SES aconseja mantener en buenas condiciones piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras o cubos.

