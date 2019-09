El nuevo radar de la avenida de Elvas de Badajoz estará operativo la próxima semana Radar recientemente instalado en la avenida de Elvas. :: C.MORENO La Policía Local indica que no habrá aviso sobre su puesta en marcha, que pretende evitar el peligro de atropello que se daba en esta zona N.R.P. Sábado, 7 septiembre 2019, 09:00

El 1 de agosto en Badajoz solo se hablaba del nuevo radar fijo que el Ayuntamiento acababa de instalar en la avenida de Elvas, entre la Urbanización Guadiana y Jardines del Guadiana. El Consistorio explicó entonces que había optado por esta medida para reducir el riesgo de accidentes, ya que en esta vía se habían producido varios atropellos graves. Indicó, además, que comenzaría a multar cuando se realizasen las pruebas.

Ese proceso ha concluido. Según confirmó ayer la Policía Local, este dispositivo estará operativo en unos días. Eso supone que la próxima semana ya podría multar. Sin embargo, no confirman la fecha exacta. Tampoco cuando se producirán las primeras multas. Eso se debe a que Badajoz cuenta con dos radares que rotan por cuatro cabinas. Para no avisar a los conductores, no se revela nunca en qué cabinas están colocados los dispositivos que detectan a los que circulan a más de 50 kilómetros por hora.

La primera cabina se colocó con el puente Real en 2016. Al año siguiente, se colocó otra igual en Circunvalación, entre el puente de Ronda Norte y la rotonda de los Tres Poetas, en la acera pegada al río. La tercera está colocada en la avenida Antonio Masa Campos, conocida como autopista, poco antes del cruce del Banco de España en sentido Madrid.

En 2018, según las estadísticas de la Policía Local, los radares fijos 'cazaron' a 6.543 conductores entre las cabinas del puente Real, Circunvalación y la autopista.