Así será el nuevo puente sobre el Guadiana en Badajoz

Ha salido del cajón un proyecto que Badajoz espera desde hace 20 años. La Junta de Extremadura ha iniciado los trámites para construir un puente sobre el Guadiana que conecte la avenida de Elvas con La Granadilla y la carretera de Olivenza.

Por el ... momento la administración regional solo ha iniciado los primeros trámites, pero no hay presupuesto ni plazos. En concreto la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Infraestructuras Viarias, ha adjudicando a la empresa Fhecor Ingenieros Consultores SA el contrato menor de asistencia técnica para el análisis de viabilidad de ese puente.

Los próximos meses serán decisivos para saber si Badajoz contará con un nuevo puente sobre el Guadiana. La Junta ha encargado un estudio de viabilidad que analizará costes, dificultades y posibles trazados.

Uno de los retos es el precio. El único tramo de la Ronda Sur con el que cuenta la capital pacense, que incluye el puente 25 de Abril, costó 28 millones de euros, solo la obra. Es decir, a esto hay que sumar las posibles expropiaciones de terrenos.

Según el Plan General de 2007 el puente que va a estudiar la Junta une la avenida de Elvas con la carretera de Olivenza pasando por La Granadilla. Se pensó así hace décadas porque son las zonas de expansión de la ciudad.

Lo más probable es que la salida del puente esté en la rotonda junto a la tienda Decathlon, la glorieta que el Ayuntamiento de Badajoz ha tenido que trasladar recientemente. Precisamente la obra se ha hecho para que cuadre con el Plan General.

Desde ese punto la pasarela iría hacia el Guadiana, pero no podría ser recto, ya que chocaría con la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales). La carretera tendrá que girar y alcanzar el agua, antes, por la zona de chalets que hay en la carretera de Caya, pasado el tanatorio.

Conexión con Caya

Aquí los técnicos tendrán que resolver una de las primeras incógnitas del puente, si esta pasarela tendrá salida a la carretera de Caya. La Ronda Sur no creó enlace, pasa por debajo de este camino. Una vez pasado el Guadiana (unos 400 metros de pasarela) los técnicos también tendrán que decidir si tiene salida a Maloscaminos (carretera del club de Piraguismo).

Y a continuación hay dos opciones para llevar el puente desde la zona de La Granadilla hasta la carretera de Olivenza. Si el trazado sigue recto pasará antes de las instalaciones deportivas, más cerca de Sinforiano Madroñero, pero podría ser más costoso por las expropiaciones. Otra posibilidad es que tuerza por los terrenos del PIR de La Granadilla, que son municipales, y enlace con la carretera del Nuevo Vivero.

Quinto y sexto puente

Eeste 2024 se podría saber si la Junta ve viable construir esta nueva pasarela sobre el río en Badajoz. El puente entre la avenida de Elvas y La Granadilla lleva décadas encima de la mesa. Oficialmente está incluido en el Plan General de la ciudad desde 2007. Sin embargo apenas ha habido avances en 17 años.

Este debería ser el quinto puente con el que cuenta Badajoz en su tramo urbano, pero, si finalmente se hace realidad, será el sexto, ya que debido al retraso en su ejecución, se ha construido antes el que debía ser el sexto, el puente de la Ronda Sur, mucho más alejado.

Hace 30 años Badajoz inauguró el Puente Real. Ya entonces se señalaba la zona de La Granadilla y la avenida de Elvas (y El Nevero) como posibles zonas de expansión de Badajoz, por lo que se sabía que haría falta una pasarela más aguas abajo.

En 2007 se incluyó este puente en el Plan General y ya se visluimbró su trazado. Iría de la avenida de Elvas a la carretera de La Granadilla. De hecho recientemente el Ayuntamiento de Badajoz ha llevado a cabo una obra que está relacionada con este plan. Ha invertido un millón de euros en cambiar de ubicación una rotonda en la avenida de Elvas, cerca de la tienda Decathlon. Según el Plan General esta glorieta sería la salida natural del puente que iría hacía el Guadiana desde este punto.

En 17 años, sin embargo, no se han producido avances. Paralelamente la Junta sí comenzó a construir la Ronda Sur, una circunvalación de la ciudad, y dentro de esta se ha levantado un puente aguas abajo del azud. Esta pasarela se inauguró en enero de 2022 (puente 25 de Abril), pero no tiene mucho uso porque no será realmente útil hasta que se complete la circunvalación completa, cuya extensión está parada por el momento. En la inauguración del puente 25 de Abril el entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, reconoció que Badajoz aún tenía pendiente un puente más y se comprometió a estudiarlo. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha reclamado esta infraestructura en varias ocasiones y ayer, tras el anunció de la Junta, aseguró que es «una gran noticia y un gran compromiso con Badajoz».