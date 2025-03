Un nuevo plante de la Policía Local obliga a suspender el maratón de este domingo

Había 1.500 personas inscritas y un dispositivo de 345 personas para que el maratón Ciudad de Badajoz se corriera este domingo. El alcalde, Ignacio ... Gragera, presentó los detalles de la prueba el miércoles y la suspendió ayer jueves.

El motivo, las bajas de los agentes de la Policía Local impiden establecer todos los controles necesarios para cortar el tráfico.

Medio centenar de agentes estaban convocados, pero ayer por la mañana muchos de ellos comunicaron la baja médica y el Ayuntamiento se quedó sin policías.

El gobierno local acudió a la bolsa de servicio extraordinarios voluntarios, pero está vacía porque se borraron hace tiempo. Primero porque el Ayuntamiento tardaba mucho en abonar estos turnos, después porque las negociaciones para una subida salarial llevan tiempo abiertas sin llegar a buen puerto. Ayer, el gobierno local volvió a pedir servicios voluntarios remunerados, pero al cierre de esta edición no había inscritos suficientes para asegurar la prueba.

El alcalde, Ignacio Gragera, explicó a HOY que, además de pedir voluntarios remunerados, han realizado otra propuesta a los agentes. «Pero entiendo que no es suficiente», dijo sin especificar el contenido de esa propuesta. Para saberla, invitó a preguntar al sindicato Aspolobba.

Ni el jueves dieron el dato exacto de agentes convocados ni ayer dieron el número de los que se han dado de baja. Pero ya el alcalde avisó el miércoles que no tenía un plan B para la prueba si se repetía el plante que los agentes realizaron el 29 de enero. Entonces, los policías comunicaron las bajas entre la tarde del sábado y la mañana del domingo, y la prueba se suspendió a última hora. Faltaron 11 de los 19 agentes municipales convocados.

La Vuelta al Baluarte, esa prueba suspendida en enero, es más corta, ofrece distintas modalidades y todas son gratis. Por eso es de las más populares y afectó a 2.500 corredores.

La maratón es más larga y más técnica, por lo que es más reducida. Aun así, 1.500 personas de la ciudad y de otros municipios estaban inscritos. El problema que se genera es que los deportistas dejen de confiar en la organización de las pruebas que se desarrollen en Badajoz, con el perjuicio que esto conlleva para la hostelería, hoteles e incluso el comercio de aquellos que llegan un día antes.

El plante de los agentes está enmarcado en unas nuevas negociaciones para un aumento salarial. El alcalde está cerrando los presupuestos de este año (la ciudad funciona con las cuentas prorrogadas de 2022) y tiene que cerrar el capítulo de personal. El resto de trabajadores municipales pide un incremento comparable al que puedan tener los agentes, pero de momento no lo han conseguido. CSIF lo ha asegurado esta semana.

Ese aumento limitado a la Policía Local le abrió al alcalde una crisis en 2022. Entonces, les firmó un acuerdo de equiparación salarial con la Policía Nacional que no llegó a cumplir por la queja del resto de empleados municipales.

Esta semana el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, desveló que el gobierno local está negociando un plus salarial para que los agentes cubran los eventos, pero no pudo especificar quiénes lo cobrarían ni cuánto porque el gobierno local no se lo había comunicado.

El gobierno local, con el concejal de Recursos Humanos, Eladio Buzo, al frente, salió el miércoles a admitir que había negociaciones. Pero se negó a explicar el contenido.

Esa noche, desde Aspolobba se difundió un mensaje de whatsapp. «Es imposible alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento cuando por escrito te dicen una cosa que en ningún caso mejoran las condiciones laborales. Todo lo contrario, te hace esclavo sin una contraprestación económica».

Al día siguiente, a mediodía de ayer, el Ayuntamiento anunció la anulación de la prueba por la baja de los agentes.

Son momentos de mucha presión para el alcalde, que quiere aprobar los presupuestos pero tiene un frente abierto con los empleados públicos en general y con la Policía en particular.

La Policía Local tiene una concejala, Gema Cortés, que también es portavoz del Ayuntamiento. Pero no suele hacer declaraciones sobre la Policía y esta vez tampoco las ha hecho.

Protección Civil

El dispositivo de seguridad, de todas formas, no solo está formado por el medio centenar de policías locales. La FMD despliega 45 trabajadores y coordina a 345 personas. Figuran trabajadores de Vías y Obras, pero también de Alumbrado, Limpieza, Parques y Jardines. Y voluntarios de Protección Civil y la Guardia Civil.

En 2018, el Ayuntamiento contó con estos dos últimos cuerpos para regular el tráfico. Los agentes del instituto armado estuvieron en una rotonda, la de Ifeba, donde confluyen dos carreteras.

Y los efectivos de Protección Civil, como voluntarios y señalando informativamente los puntos cortados al tráfico, dentro de la ciudad en apoyo de los agentes. De momento, no ha trascendido si el Ayuntamiento puede contar de nuevo con la Protección Civil para informar de los cortes de tráfico.