Un nuevo máster formará en digitalización y robótica La titulación MUIIR está impulsada por la UEx junto a las universidades de La Coruña y de La Laguna

El nuevo Máster Universitario en Informática Industrial y Robótica (MUIIR), una titulación impulsada por la Universidad de Extremadura (UEx) junto a las de La Coruña y de La Laguna, formará a los profesionales en tecnologías avanzadas de digitalización, automatización y robótica.

La UEx celebró ayer en el salón de actos de la Escuela de Ingenierías Industriales la Mesa de Intercambio Científico y Tecnológico Universidad-Empresa, centrada en el papel de la Industria 4.0 en la región y que ha servido de marco para presentar e inaugurar el nuevo Máster Universitario en Informática Industrial y Robótica.

En el acto de bienvenida, el director de la Escuela de Ingenierías Industriales, José Sánchez González, subrayó que este máster «alcanza un nivel de calidad que no tienen otros, es interuniversitario, y es posible gracias a todas las instituciones y empresas que lo apoyan», así como que se trata de una herramienta más que los ingenieros van a tener para poder desarrollar su formación y conocimientos en las empresas.

La vicerrectora de Planificación Académica, Mercedes Rico García, resaltó igualmente el carácter interuniversitario de este máster, «fruto de un esfuerzo de coordinación que no es fácil» y que es una apuesta del Vicerrectorado que representa para sacar adelante planes formativos de interés para el alumnado y para la comunidad autónoma, que es posible gracias al trabajo conjunto de instituciones y empresas.

Asimismo, destacó que esta especialización apunta «el buen hacer» de la Escuela de Ingenierías Industriales y será «muy importante» para la UEx, al tiempo que agradeció la presencia de las empresas, porque se trata de un trabajo recíproco entre instituciones y el sector productivo.

Transformación digital

A su vez, la directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, Celina Pérez Casado, remarcó que la región extremeña está viviendo una transformación «histórica» a nivel digital que supone una oportunidad para jóvenes y estudiantes. «Los perfiles tecnológicos tienen un salario mucho mayor, y es una gran oportunidad. Hemos formado ya a más de 40.000 personas en competencias digitales y nuestra apuesta es muy fuerte», resaltó, para agradecer el impulso de esta nueva titulación y su conexión con las empresas.

Por su parte, el director gerente de Fundecyt-PCTEX, José Luis Canito, dio las gracias a las compañías presentes por «ser empresas de referencia» y estar «siempre» en las actividades que desarrollan, y ha defendido que conectar los retos de la industria con la capacidad de investigación de la UEx es «clave».