El nuevo logotipo de la Archidiócesis se inspira en los hallazgos en la domus de la Puerta de la Villa de Mérida El nuevo diseño integra el crismón cristiano, un diseño que figurará en documentos oficiales, cartelería, redes sociales o publicaciones

Ángela Murillo Badajoz Viernes, 24 de octubre 2025, 10:23 Comenta Compartir

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha renovado su imagen corporativa. Un nuevo diseño que figurará en documentos oficiales, cartelería, publicaciones, redes sociales y materiales de merchandising. Ya lo ha implementado en su web y redes sociales, y en el papel irá renovándose hasta el 1 de enero de 2026, cuando deberá dejar de usarse el papel timbrado con la anterior imagen. El nuevo diseño integra elementos como el crismón cristiano pintado, encontrado en los hallazgos arqueológicos de una casa romana de Mérida.

Uno de los expertos en este hallazgo es el historiador Francisco Javier Heras Mora, director del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. A finales de 2022, Heras presentó en el Museo Nacional de Arte Romano su libro titulado 'La Domus de la Puerta de la Villa y la primitiva comunidad cristiana de Mérida', en un acto en el que estuvo presente el anterior arzobispo, Celso Morga.

Ahora un elemento clave de ese hallzago se integra en la identidad corporativa de la Iglesia pacense liderada por el arzobismo José Rodríguez Carballo, con un nuevo logotipo que quiere ser reflejo de «la tradición, la misión pastoral y la apertura al diálogo con el mundo contemporáneo».

Explica la Archidiócesis que esta modernización de su identidad visual responde a la necesidad de actualizar la imagen institucional para adaptarse a los nuevos entornos digitales y físicos, «sin perder de vista el legado histórico que acompaña a la Archidiócesis desde el siglo III», en alusión a esos primeros cristianos de Emerita.

Escudo simbólico

El nuevo logotipo está acompañado de un escudo simbólico y una «paleta cromática cuidadosamente seleccionada, busca transmitir solemnidad, cercanía y espiritualidad». Diseñado por la empresa de comunicación Ciceronpol, el símbolo contiene formas irregulares que evocan las tallas en piedra de los primeros cristianos en Emerita Augusta, mientras que la cruz patriarcal es símbolo de la sede arzobispal y las letras griegas alfa y omega aluden a Cristo como principio y fin. Crismón que ha servido como inspiración para el nuevo logotipo de la Archidiócesis.

Burdeos, blanco, gris y oro componen la nueva paleta cromática, unos tonos que han sido «seleccionados por su carga simbólica y funcionalidad comunicativa». Las tipografías empleadas son Roboto, Bauer Bodoni y Alegreya. Un sistema gráfico que busca la «legibilidad, elegancia y calidez en todos los soportes».

Ampliar Crismón cristiano hallado en Mérida.

Manual de identidad corporatvia

De esta forma, la Archidiócesis dispone ahora de un nuevo «manual de identidad corporativa que establece pautas claras para su uso, asegurando una imagen coherente, respetuosa y reconocible en todos los contextos».

El manual, de 39 páginas, pretende una asegurar una correcta aplicación de la nueva marca en los distintos soportes, para garantizar la coherencia visual, reforzando el reconocimiento público.

Este cambio se acompaña de una renovación del sitio web oficial de la Archidiócesis: www.meridabadajoz.net.

Con esta actualización la Archidiócesis de Mérida-Badajoz pretende «reafirmar su compromiso con una comunicación institucional que sea fiel a su misión evangelizadora, abierta al diálogo y capaz de conectar con las personas en el mundo actual».