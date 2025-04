El nuevo arco de Ronda del Pilar estará terminado en dos semanas

Hay una nueva puerta en la muralla de Badajoz. Está entre la del Pilar y la de Trinidad, pero no tiene nombre. Se trata del ... arco que han creado al cerrar la brecha en la muralla en la calle Hermanos Merino, en Ronda del Pilar, y cuyas obras terminarán en dos semanas.

Los vecinos ya pueden adivinar cómo será este punto de acceso entre el centro de la ciudad y Pardaleras (el nuevo corredor verde). Cuando las obras se pararon, hace tres semanas, hubo numerosos rumores sobre el cierre indicando que no habría arco. Sin embargo ya se puede apreciar el arco adintelado de cuatro metros, solo quedan los últimos trabajos para que esté terminado.

Las obras del corredor verde no se abrirán hasta otoño. No se plantará hasta que pase el verano por las altas temperaturas

En concreto el arco estará finalizado dentro de dos semanas, a principios de junio, justo dos meses después del comienzo de estas obras. Ha costado unos 400.000 euros cerrar estos 15 metros de muralla.

La obra en torno a la muralla ha servido para reconstruir el lienzo de piedra desaparecido. Originalmente no tenía puerta, pero el Ayuntamiento de Badajoz ha decidido crear una, solo para peatones. Ha sido así para dar acceso, especialmente a los vecinos de Pardaleras, que en la actualidad deben dar un rodeo por Puerta Pilar o por la plaza de toros para llegar al Casco Antiguo.

Además de la reconstrucción del muro, se ha eliminado tanto la calzada como las aceras de la desaparecida calle Hermanos Merino. Ahora esta zona es plataforma única, sin bordillo, y se iguala al resto de la plaza que hay delante del Palacio de Congresos. Desde esta plaza los peatones pasarán bajo el arco para acceder al corredor verde que está en obras. Uno de los caminos irá desde la muralla hasta la calle Stadium para conectar con las calles Cordero y Virgen de Fátima.

El estreno, en otoño

Esta nueva puerta en la muralla, sin embargo, no se podrá estrenar hasta el otoño porque será entonces cuando finalice el corredor verde que se está ejecutando en la zona. Esta reforma debía finalizar este mes de mayo, pero se va a retrasar unos seis meses. Esto se debe, precisamente, al cierre de la brecha en la muralla, que no estaba previsto inicialmente y a la recuperación de otros elementos arqueológicos, como los restos del revellín que han sido desenterrados.

Los pacenses no podrán estrenar el corredor verde de la calle Stadium hasta otoño, pero ya se puede ver cómo quedará esta zona. Los operarios están terminando de instalar los caminos que recorren esta explanada de césped de 20.000 metros cuadrados. También ha finalizado la plataforma única en la calle Stadium, recién empedrada, y los miradores que tendrá esta zona para apreciar la muralla.

Así mismo se han rehabilitado los cuerpos de guardia encontrados y los restos del revellín. El grueso de esta obra, que cuenta con 2,7 millones de euros (incluidos los 400.000 euros para cerrar la brecha), ya se ha ejecutado, pero no se realizará la plantación del césped hasta después del verano, así que no abrirá hasta otoño. Cuando finalice la instalación de los caminos, se colocará el sistema de riego, pero no se plantará debido a las altas temperaturas que se esperan.

El resultado final será una explanada de césped de 20.000 metros cuadrados con camino para pasear junto a las murallas, que han recuperado su altura original. No habrá árboles para no tapar la muralla ni se prevén otros servicios en la zona, al menos inicialmente.

Ampliar El revellín recuperado y los caminos que se están creando. PAKOPÍ

La obra lleva 18 meses en marcha. Comenzó con los derribos de las antiguas instalaciones deportivas de la calle Stadium. Años antes, en esta misma zona, también se demolió la antigua sede del colegio Nuestra Señora de Bótoa. El objetivo de ambos derribos fue sacar a la luz un tramo de muralla abaluartada. En gran parte de la ciudad hay muralla, pero no se aprecia porque se construyeron edificios anexos. Es el caso, por ejemplo, del otro lado de este lienzo. Ahora se verá desde la calle Stadium, pero la misma muralla no se aprecia desde Ronda del Pilar, está tapada por distintas construcciones.

Tras los derribos, los trabajos se han centrado en excavar el tamaño original de la muralla que, en algunos tramos, supera los diez metros. Para ello han eliminado hasta 3 metros de relleno de tierra. En la excavación se han localizado los restos del revellín y también se han lucido los cuerpos de guardia. Por último se han creado taludes de tierra para salvar la calle Stadium, en la que se ha instalado plataforma única.