Nueve meses de cárcel para una mujer que tenía en su poder 3,8 gramos de cocaína

BADAJOZ. La Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto una pena de nueve meses de prisión a Irene M. R., una vecina de Badajoz que ha sido encontrada culpable de un delito contra la salud pública cometido en un domicilio de la plaza de la Rana en el que fueron localizados 3,851 gramos de cocaína. Esa aprehensión fue realizada por la Policía Nacional durante la tarde del 18 de julio de 2017 cuando se encontraban en el interior de la vivienda tanto la mujer que ahora ha sido condenada como dos hombres que también eran acusados de narcotráfico.

Para los tres pedía la Fiscalía una pena de cinco años y medio de prisión , así como el pago de una multa de 2.188 euros. Pero en la negociación previa al juicio, Fernando Cumbres y Estrella Lavado, los abogados de dos de los acusados, lograron que el Ministerio Público retirase la acusación. Para conseguir que así fuera argumentaron que no estaba probado que sus defendidos tuvieran relación con la droga que fue encontrada en la casa.

No ocurrió lo mismo con la tercera persona acusada, una mujer que finalmente ha sido condenada a nueve meses de prisión, una pena que no tendrá que cumplir si no vuelve a delinquir.

Ocho dosis de cocaína

En el registro que ha provocado la condena la policía encontró 3,8 gramos de cocaína que habrían alcanzado en el mercado negro un valor de 722 euros. La droga estaba dosificada en ocho bolsitas y había otros dos envoltorios con 395 miligramos de heroína, monoacetilmorfina y acetilcodeína.