Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles

El centro comercial El Faro se ha consolidado como un punto de referencia en Extremadura, y su oferta comercial no deja de crecer. Tras el cierre de la cadena de comida rápida TGB y el anuncio de la apertura de la cafetería extremeña Floco y un nuevo Sprinter, llega una nueva tienda de moda infantil a Badajoz: By Funky Kids.

Se trata de una empresa griega, Funky, que comenzó su andadura en el mundo de la moda como negocio familiar en 1989 y que forma parte del Grupo Reprepol. En esta tienda podrás encontrar moda infantil desde recién nacidos hasta adolescentes de 16 años, con prendas de calidad y precios accesibles. Las líneas de producto se dividen en:

- Bebé: 0 mes a 3 meses

- Infantil: 6 meses a 24 meses

- Junior: 1 año a 5 años

- Niños-adolescentes: 6 años a 16 años.

La empresa diseña y produce cada año dos colecciones, una de Primavera-Verano, y otra de Otoño-Invierno.

«Nuestro objetivo es lograr la mejor relación entre diseño, calidad y precio ofreciendo productos con diseños y colores que entusiasman a pequeños y grandes», aseguran desde la empresa. «Los textiles que se usan para la costura de la ropa se eligen base a sus excelentes calidades a precios atractivos, ofreciendole a los niños no solo comodidad,si no que también estilo en cada momento de sus vidas».

Abre una tienda en Badajoz

«Estamos enormemente emocionados de anunciaros que abrimos muy pronto en Badajoz, y como no, en la ubicación más top de la ciudad, ¡¡ El Centro Comercial El Faro!!», anuncian desde la marca. «Somos estilo y calidad, somos By Funky Kids», terminan diciendo.

