La nueva tasa de basura de Badajoz es 38 euros más barata que la media y 14 euros más cara que Cáceres

Badajoz se encuentra entre las que pagan una menor tasa de basura, el nuevo canon que tiene a las asociaciones de vecinos en pie de ... guerra y al Ayuntamiento pendiente de la litigiosidad que se avecina con los recursos que promueven organizaciones como Facua, la Federación de asociaciones de vecinos Siglo XXI y los núcleos urbanos secundarios. Estas han repartido 6.000 formularios y el Ayuntamiento ha recibido unos 600, según el concejal de Hacienda, Javier Gijón.

Badajoz aparece, en cambio, como una de las ciudades más baratas en el informe Observatorio de la fiscalidad de los residuos de la Fundación ENT, un organismo que la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local considera autorizada.

Para analizar el coste de la tasa en las distintas ciudades, el estudio toma como referencia una vivienda con un valor catastral de 64.295 euros, dos miembros mayores de edad y 964 kilos de residuos generados en un año. La media del recibo para este año de 2025 supone una cuota de 116,32 euros, lo que implica un incremento del 16,2% respecto a 2024. Aunque en el caso de Badajoz, como no existía la tasa, la diferencia con respecto a 2024 es del cien por cien.

El impacto del canon es mayor en Badajoz porque carecía de ella hasta que su creación ha sido obligatoria en 2025

Los pacenses pagan 38 euros menos que la media nacional

Según los cálculos del informe, los pacenses pagan 77,93 euros de tasa, que supone 38,39 euros menos que la media nacional y 14 euros más que en Cáceres. Badajoz aparece en el puesto 36 de las ciudades con más de 50.000 habitantes, que son 50. Badajoz está, así, a mucha distancia de Valencia, que es la ciudad que aplica la tasa más alta con 287,56 euros. Los pacenses pagan así 209,63 euros menos que los valencianos, pero 21 euros más que los toledanos, que son los últimos de la clasificación.

La tasa de Badajoz es similar a la de Cuenca (78 euros) y la de Huesca (77,71), según el informe al que ha tenido acceso HOY.

La diferencia en los importes demuestra el desbarajuste que ha creado la 'Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular', derivada de una directiva europea que abre la puerta a los países cobrar a los ciudadanos el coste de tratar los desechos que generan. Sigue el espíritu de que cada ciudadano pague por la basura que crea para favorecer su tratamiento y reciclaje posterior, pero la norma no determinó los criterios para calcular la tasa. De ahí que cada ayuntamiento haya tenido en cuenta unos criterios diferentes y las cantidades a cobrar resulten tan diferentes.

Como se ha indicado antes, la vivienda tipo que se ha establecido como referencia en este estudio mide 75 metros cuadrados, tiene un valor catastral de 64.295 euros, está compuesta por dos miembros mayores de edad y genera unos 964 kilos de residuos cada año. Carece de jardín o patio, está situada en el centro urbano y tiene un consumo de agua de 128 litros por persona y día, lo que corresponde a 93,44 metros cúbicos anuales.

Criterios sin fijar, litigiosidad a la vista

Todos estos datos son importantes porque, como ya se ha explicado, la Ley nacional no estableció cómo debían los ayuntamientos calcular la tasa. Así, cada equipo municipal ha establecido unos criterios distintos y esto, según llevan tiempo advirtiendo los expertos, abre la puerta a una alta litigiosidad. En Badajoz, de hecho, se están presentando recursos como se ha indicado con anterioridad.

Algunos ayuntamientos han tomado como referencia el empadronamiento o el consumo de agua. Pero Badajoz optó por fijar un importe igual para todas las viviendas de 61,44 euros, y añadir una parte variable en función de los metros cuadrados de las propiedades según los datos de Catastro.

El alcalde, Ignacio Gragera, insiste cada vez que se le pregunta que optó por las dimensiones de las propiedades porque considera el criterio más ajustado a la «verdad estadística». El número de personas censadas en cada vivienda puede variar de forma constante, por lo que a su juicio no es un criterio válido, mientras que el consumo de agua puede penalizar, por ejemplo, a las residencias con piscina.

El concejal de Hacienda, Javier Gijón, lamenta de nuevo que la Ley no estableciera los criterios. «La directiva europea da hasta 13 sugerencias para legislar y crear el recibo, pero el gobierno no cogió ninguna, sino que obligó a cobrar por el coste íntegro del servicio».

«La directiva europea da hasta 13 sugerencias para legislar y crear el recibo, pero el Gobierno no cogió ninguna» Javier Gijón

Retirar la basura, tratarla y reciclarla supone 9.449.957,22 euros en Badajoz y, en función de los datos municipales, hay 75.366 viviendas y 8.920 establecimientos de empresas para repartir el coste. Por eso, las casas pagarán el 70% del importe total y las empresas afrontarán el 30% restante de las propiedades que ejerzan una actividad (cultural, ocio, comercial, deportivo, industrial..).

Más barato en Badajoz que en Mérida y la Diputación

El edil tira de otros datos distintos a los del informe antes citado, pero que igualmente muestran que el canon de Badajoz es más bajo que en su entorno. «En Mérida se aprobó una ordenanza en 2023 con un canon fijo para todas las viviendas de 116,52 euros que ha tenido dos actualizaciones. Y la Diputación de Badajoz estableció también en el mismo año otra cuota fija a domicilios particulares, estuvieran habitados o no, de 134,83 euros».

Gran parte del impacto que ha generado esta tasa, como ya se ha indicado, radica en que esta tasa no existía en la ciudad y se ha esperado hasta el último momento posible para implantarla, abril de este 2025, cuando en otros lugares ya llevaba tiempo aplicándose.