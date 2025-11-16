HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 16 de noviembre, en Extremadura?
José Alberto Hidalgo es quien ha propiciado que vuelva la logia Pax Augusta, en la imagen ante a un símbolo masón que hay en una fachada de la calle Menacho. José vicente Arnelas

La masonería vuelve a Badajoz

El 27 y 28 de este mes celebrarán en la Fundación CB unas charlas divulgativas antes de recuperar la logia Pax Augusta que existió en la ciudad hasta 1892 y dejó su huella de muchas maneras

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:38

En el cementerio de San Juan hay siete tumbas de siete personas dispuestas geométricamente. Representan la logia masónica. Las tres primeras trazan el delta masónico ... y ahí yacen Rubén Landa Coronado (padre de Matilde Landa y sobrino de Carolina Coronado), Narciso Vázquez Lemus e Isidoro Osorio Sánchez-Valladares. Las otras tres vienen a ser las tres columnas que hay en las logias y la séptima el guardatemplos. «Si se levantara ese triángulo le daría el sol al amanecer. Y no es casualidad, esa simbología la planificaron ellos mismos antes de morir y es única en toda España», relata José Alberto Hidalgo, empeñado en añadir esta singularidad al cementerio viejo de Badajoz que ahora aspira a ser Bien de Interés Cultural.

