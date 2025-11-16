La masonería vuelve a Badajoz

En el cementerio de San Juan hay siete tumbas de siete personas dispuestas geométricamente. Representan la logia masónica. Las tres primeras trazan el delta masónico ... y ahí yacen Rubén Landa Coronado (padre de Matilde Landa y sobrino de Carolina Coronado), Narciso Vázquez Lemus e Isidoro Osorio Sánchez-Valladares. Las otras tres vienen a ser las tres columnas que hay en las logias y la séptima el guardatemplos. «Si se levantara ese triángulo le daría el sol al amanecer. Y no es casualidad, esa simbología la planificaron ellos mismos antes de morir y es única en toda España», relata José Alberto Hidalgo, empeñado en añadir esta singularidad al cementerio viejo de Badajoz que ahora aspira a ser Bien de Interés Cultural.

De momento, Hidalgo es el impulsor de la nueva logia en Badajoz, la persona que ha propiciado la vuelta de los masones a la ciudad 133 años después de su desaparición. Habla de los muchos pacenses ilustres que participaron de esta fraternidad. Algunas tienen esculturas, como el político José Moreno Nieto en la Plaza de Minayo, o el arquitecto Ventura Vaca Parrilla, que dejó otro tipo de legado entre las muchas huellas masonas que aún perduran en la ciudad. Ahora a finales de 2025, gracias a que ya hay siete maestros masones extremeños, Badajoz se ha decidido a revivir -«en su argot 'encender luces'- la logia Pax Augusta, que es como se llamaba la organización creada por liberales masones de finales del siglo XIX en la capital pacense y que solo duró cuatro años, de 1888 a 1892 -cuando 'abatió columnas'-.

Como se sabe, la masonería estuvo perseguida en Espala durante el franquismo debido a la defensa que hacía del liberalismo, los derechos humanos y a que todos los masones no profesaban un solo dogma. Hidalgo es consciente de que aún perdura en las mentes aquella mala fama que le dio el régimen del dictador, por eso antes del encendido de luces de la logia Pax Augusta habrá unas jornadas divulgativas en la sede de la Fundación CB.

El jueves, día 27 de noviembre, Manuel Pecellín hablará de krausismo y masonería, y a continuación Víctor Casco hará lo mismo sobre masones y Extremadura. El viernes, día 28, intervendrán Gonzalo Tapias, masón de grado 33 y presidente de la Fundación María Deraismes, y la portuguesa María Grasa, que también ostenta el grado 33, honor que se otorga a aquellos masones que han demostrado un compromiso excepcional con los principios masónicos. El sábado, día 29, tendrá lugar el 'encendido de luces', un acto que pretenden hacer de manera discreta, que es otro rasgo de estas organizaciones. El domingo, día 30, acudirán al cementerio de San Juan, donde están los masones de la original Pax Augusta en una actividad organizada por el Ateneo de Badajoz.

«No pretendemos ser una organización multitudinaria»

La masonería está cargada de simbolismos y rituales. Se define como un movimiento filantrópico y progresista que busca el perfeccionamiento moral e intelectual de sus miembros y el progreso de la sociedad. Tiene una estructura muy jerarquizada por la que se asciende con el tiempo y que comienza con aprendices, sigue con compañeros... y acaba con maestros y grandes maestros.

José Alberto Hidalgo es gran maestro y preside la Federación Española de la Orden Masónica Internacional 'El Derecho humano', fundada en París en 1892, la primera que admitió a mujeres. «Hay dos ramas en la masonería, la tradicional que nació en 1707 en Inglaterra y que solo admite a hombres, y la que llega a Francia después, en 1718 y que es más liberal. La logia que fundaremos en Badajoz pertenece a esta segunda, donde defendemos los valores de Igualdad, Fraternidad y Libertad, como en la Revolución Francesa. La otra logia que existe en Extremadura está en Cáceres, son los Fratres, y pertenecen a la rama inglesa», ilustra Hidalgo.

El impulsor de esta logia masónica pacense cree que vieron «la oportunidad» en que hubiera siete grandes maestros masones extremeños que hasta ahora estaban adscritos a una logia de Sevilla, además de aprendices que podrán hacer crecer esta logia de nueva creación (aún no tienen sede). Sin embargo, señala que el proceso de expansión de estas organizaciones es lento. «Tenemos prohibido hacer proselitismo, esto tiene que nacer de una decisión personal, no queremos convencer a nadie ni pretendemos ser una organización multitudinaria», señala a HOY. Primero se hace una entrevista, hay una votación, averiguan cuáles son sus inquietudes y motivaciones y solo así uno tiene posibilidades de ingresar en una logia masónica. «El término masón, que en francés significa albañil, -prosigue Hidalgo- procede de los antiguos constructores de catedrales y esta queremos que tenga buenas piedras, buenos cimientos. Nosotros trabajamos mucho a nivel intelectual y buscamos que sean personas que quieran aportar cosas a la sociedad», describe Hidalgo, que habla de cómo los masones llegaron a impulsar la Caja de Ahorros de Badajoz o lo que es hoy la Escuela de Artes y Oficios, antes con otra denominación, y hasta lanzaron un periódico.

Manuel Pecellín, que aportará sus conocimientos en la primera de las charlas divulgativas en la Fundación CB, confirma esta relevancia. «Hubo una época en que en Badajoz llegó a tener mucho peso la masonería». Habla de masones que eran secretarios de la Diputación Provincial, de directivos de lo que hoy es la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y de muchos maestros y profesores de clase media. «Además, durante la fallida proclamación de la República en Badajoz el 4 de agosto de 1883, aunque solo duró unas horas, estuvo muy implicada la masonería», concluye Pecellín, que hablará el próximo día 27 sobre estas fraternidades y el krausismo, corriente de pensamiento influyente en España desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX que, como la masonería, promulgó ideas liberales e impulsó la educación y la cultura.