La nueva edición del programa Escala beneficiará a más de 1.500 desempleados

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

El programa Escala alterna formación y empleo durante 18 meses y presenta una nueva edición en la que beneficiará a más de 1.500 desempleados mayores de 18 años en Extremadura, con un enfoque territorial que busca extender los proyectos por toda la región y con un presupuesto de 37 millones de euros que se incrementa en un 3% respecto al pasado año.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó en la reunión del martes la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2025 dirigidas a entidades promotoras de proyectos del Programa de Formación y Empleo Escala, con un presupuesto total de 37.050.000 euros, financiados con cargo a transferencias del Estado.

Al respecto, la Junta ha reafirmado su compromiso con unas políticas de empleo «eficaces», adaptadas a las necesidades del mercado y centradas en la creación de empleo «de calidad», al tiempo que ha recordado que el rediseño del programa Escala, aprobado en 2024, potencia el componente formativo y mejora las expectativas de empleabilidad de los participantes, consolidando un modelo que vincula «directamente» la formación con la inserción laboral.

Entre las principales mejoras que se han producido en esta nueva convocatoria, ha destacado el incremento presupuestario respecto a 2024 en 1.050.000 euros (más de un 3%), el refuerzo normativo para garantizar su operatividad y mejorar la calidad del empleo, el aumento de subvenciones para contratación de personal directivo, docente y de apoyo, y las ayudas al desplazamiento para participantes en proyectos supralocales.

