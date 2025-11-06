La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño El diseñador y su codirector creativo, el jerezano Rubén Murga, presentarán su nueva colección de bolsos en el centro comercial de Badajoz

Eduardo Navarrete estará en Badajoz el próximo 15 de noviembre presentando su colección de bolsos 'Musas'. De su mano Rubén Murga, un diseñador extremeño que se abre camino en el mundo de la moda a pasos agigantados. Este joven, de Jerez de los Caballeros, es codirector creativo de la colección y mano derecha del reconocido diseñador que saltó a la fama tras su participación en la primera edición de 'Maestros de la costura'.

El Centro Comercial El Faro acogerá la presentación de la colección de bolsos 'Musas', una propuesta artística y de diseño que rinde homenaje a grandes figuras femeninas del panorama cultural español. «Para mí es un orgullo que esta colección siga viajando y llegando a más personas. 'Musas' nace como un homenaje a mujeres que han sido referentes en mi vida y en la cultura de este país, así que poder compartir su historia y la de cada bolso en distintos rincones de España me hace muy feliz», confiesa Navarrete.

El diseñador ofrecerá una exposición sobre la colección en el centro comercial. La muestra podrá visitarse posteriormente y contará con paneles explicativos que revelan el proceso de diseño, la inspiración detrás de cada pieza y el enfoque artesanal que caracteriza su producción.

«He tenido una idea»

En febrero de 2025, Navarrete presentó Musas, una colección cápsula compuesta por seis bolsos en piel, cada uno homenaje a musas como Nieves Álvarez, Alaska, Rossy de Palma, Bibiana Fernández, La Terremoto de Alcorcón y Rosario Flores. Las piezas se pensaron para capturar la esencia de cada icono: sofisticado para Nieves, geométrico para Rossy, flamenco para Rosario.

Subastados durante Madrid es Moda, los bolsos partieron de trescientos euros, recaudando más de cinco mil para APRAMP.

El proceso creativo incorporó inteligencia artificial para dar forma a los bocetos, elaborados a mano en colaboración con la peletera Ana Boffa. Con un formato íntimo y solidario, la colección reafirmó la capacidad de Navarrete para fusionar moda, tecnología y activismo en un mismo discurso.

En 'He tenido una idea', un corto que recoge veinte minutos de proceso creativo, el espectador se introduce de lleno en el universo creativo de Eduardo Navarrete, que abre las puertas de su taller y de su imaginario, donde las ideas, aunque con contratiempos, se acaban materializando.

Ampliar A la izquierda, Rubén Murga. A la derecha, Eduardo Navarrete. Imágenes del corto 'He tenido una idea'

Tanto Eduardo Navarrete como el joven jerezano estarán en El Faro el próximo 15 de noviembre para que pacenses y visitantes conozcan de primera mano 'Musas', una colección muy especial y con esa pizca de toque extremeño.