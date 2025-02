La nueva carretera al aeropuerto de Badajoz estará acabada en seis meses

Ya ha comenzado la obra de mejora de la carretera que conduce al aeropuerto de Badajoz, una reivindicación que iba camino de convertirse en ... histórica por el tiempo que lleva en la agenda de la Administración sin que llegara a materializarse.

Desde esta semana los camiones y las grúas están en los márgenes de este vial de 8,6 kilómetros de longitud para ensanchar y mejorar esta carretera, la BA-023, rodeada de tierras de regadío e industrias tomateras y que por tanto se llena de maquinaria agrícola cada temporada. Además, esta carretera estrecha, a menudo llena de baches y mal señalizada, es la primera imagen que se llevan muchas personas que aterrizan por primera vez en Extremadura.

Aunque la licitación de la obra para ensancharla y mejorarla se dividió en dos lotes al haber dos trazados que son los dos accesos posibles desde la N-V, según explicó ayer la Junta de Extremadura, las obras que acaban de comenzar se ejecutarán en una sola fase y está previsto que concluyan en el primer trimestre del año que viene.

De momento, los trabajos no afectan al tráfico en lo que es el único itinerario de acceso a la terminal civil del aeropuerto de Badajoz. «Se efectuarán los desvíos alternativos cuando sea necesario», indicaron ayer desde la Consejería de Transportes.

Los trabajos salieron a concurso por 10,5 millones en total y fueron adjudicados el pasado mes de marzo en 8,2 millones. El primer lote se adjudicó por 3.624.657 euros a la empresa Gosadex y el segundo por 4.651.240 euros a la UTE formada por Rover Infraestructuras y Construred Obras y Servicios. Las tres empresas son empresas extremeñas o con sede en Extremadura.

Ampliar Trabajos este miércoles en una de las intersecciones. José Vicente Arnelas

En la fase 1 (intersección con Balboa y el aeropuerto hasta el final de la BA-023 en su conexión con la N-V) se actuará sobre el tramo que va desde el punto kilométrico 5.132 hasta el 8.665 con una ampliación de la calzada desde los 5 metros actuales a 7 metros más 2 metros de arcén. Por otro lado, la fase 2 (intersección oeste con la N-V, a la altura de la localidad de Villafranco del Guadiana, hasta la intersección Balboa-Aeropuerto) contempla la ampliación y mejora en el tramo entre los puntos kilométricos 0 y 5.132, donde se ampliará la calzada de 6 a 7 metros y el arcén actual.

Desde hace más de una década

Esta es una obra muy esperada, tanto para los vecinos de la pedanía cercana de Balboa como para quienes vuelan habitualmente desde Badajoz. Además, se considera que este acceso, aunque apenas llega a nueve kilómetros, es simbólico y forma parte de la imagen que da Extremadura al exterior.

Hace más de diez años que la mejora de la carretera del único aeropuerto de la comunidad está sobre la mesa de la Junta de Extremadura. Con los trenes dependiendo de las inversiones de Renfe y Adif, la frecuencia de vuelos y destinos según la estrategia de las compañías aéreas, y las autovías en manos del Estado, la pequeña carretera BA-023 que conecta Badajoz con un aeropuerto que mantiene vuelos regulares con Madrid y Barcelona –y puntualmente con algún destino insular o el extranjero– es la única baza propia para mejorar las conexiones en la comunidad autónoma

No ha sido sencillo llegar a este punto debido a las competencias sobre esta vía. Ya en 2013 la Junta recogió en sus Presupuestos una partida para que en los dos años siguientes pudieran ensancharse los arcenes, ya que este vial se considera peligroso debido a la gran cantidad de vehículos pesados que circulan por él. Por ello, el tramo entre la pedanía pacense de Balboa con la N-V estaba muy deteriorado y fue arreglado en 2008 por la Diputación de Badajoz, que se gastó 1,2 millones en una vía que empezaba a ser criticada por sus baches y su falta de pintura que definiera los dos carriles existentes, uno para cada sentido.

En 2011 la BA-023 volvió a ser mejorada, pero solo una parte. Se hizo una obra para ensanchar los primeros kilómetros, los que llevan al aeropuerto, y suavizar la curva. El problema, denunciaron los vecinos, es que nunca se ejecutó la mejora del otro tramo, los cuatro kilómetros que unen el cruce del que lleva al aeropuerto con Talavera la Real.

Problema de competencias

En octubre de 2018 la demanda de arreglo de esta vía era ya un clamor. Pero los políticos no sabían cómo abordarla. El Ejecutivo regional redactó el proyecto, pero no podía licitar los trabajos porque, según explicó en ese momento, contaba con dos ramales que no eran de su titularidad sino de la Diputación de Badajoz y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Hasta 2021, en octubre, la CHG no anunció que cedía esa titularidad, pero en marzo de 2022 este diario informó de que ese cambio de titularidad de la BA-023 seguía pendiente. Por fin en septiembre de ese año la Junta de Extremadura licitó la contratación de las obras de construcción del nuevo acceso al aeropuerto de Badajoz desde la N-V por casi 10,5 millones de euros. Los trabajos tendrían un plazo de ejecución de seis meses, por lo que se estimó su conclusión para mediados de 2023. En realidad, ha sido en el mes de octubre cuando se ha iniciado la obra y se espera que en marzo de 2024 finalice.