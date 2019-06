Los novios: «No es verdad que nos negásemos a identificarnos» Domingo, 23 junio 2019, 09:00

La respuesta oficial de Hacienda tras la queja de los novios fue que este tipo de actuaciones son necesarias para lograr que un deudor pague y que solo se llama a la Guardia Civil si los pagadores, en este caso los novios, se niegan a identificarse.

La explicación no ha gustado a los afectados, que aseguran que no se negaron a identificarse. En un primer momento, revelan, cuando se encontraron a los funcionarios de Hacienda en su habitación privada, la incredulidad no les permitió reaccionar, pero dicen que posteriormente se identificaron aunque no llevaban los DNI por ir vestidos de novios.

La prueba de que les identificaron, alegan los novios, es que el lunes después de su boda los agentes trataron de localizarles en su domicilio y que, durante su viaje de novios, les llegó la documentación a través de un email. Creen que Hacienda pudo pedir sus datos a la empresa de catering para no perturbar y el evento, pero prefirieron ser agresivos.

«Resulta indignante que la Agencia Tributaria sea incapaz de darse cuenta de que toda actuación administrativa debe tener en cuenta una obligación elemental de minimizar los daños que se puedan producir a terceros ajenos al expediente y más en una ocasión tan especial como esta. Con su forma de actuar han causado un grave daño emocional haciéndonos pasar de manera innecesaria por una situación traumática en un día que supone muchos meses de preparación y esfuerzo», aseguran los novios.