«No hay normas, yo no llevo casco porque no es obligatorio»

La cifra de vehículos de movilidad personal (MVP) ha aumentado en los últimos años, cada vez son más personas las que utilizan el patinete eléctrico ... para desplazarse. Pese a que la mayoría de los usuarios suben a él a diario, no siguen una norma porque su uso aún no está legislado.

Hace unos días, la Dirección General de Tráfico (DGT), realizó un estudio a 5.146 usuarios de este medio de transporte donde observaron que el 49% de todos los usuarios de VMP utilizan casco. El resto circula sin protección, como el hombre de 32 años que falleció hace una semana como consecuencia del accidente que sufrió en la rotonda de la calle Pedro Balas López en Badajoz.

El joven circulaba por la calzada cuando cayó de su vehículo y se golpeó en la cabeza.

«Creo que debería ser obligatorio, aunque a mi se me olvida cogerlo cuando salgo de casa. Además yo utilizo el patinete en un trayecto muy pequeño», contaba Gonzalo Martínez, que circulaba esta semana con su patinete por el carril bici de la avenida Sinforiano Madroñero.

«Teóricamente no se puede circular por el carril bici. Pero si vamos por la acera, es un problema para los peatones, y en la calzada molestamos a los coches. Así que utilizo el carril bici, lo veo más seguro para mí porque estamos en tierra de nadie», subraya.

El joven, que vive en Valdepasilas y trabaja en el colegio Salesiano desconoce si es obligatorio llevar casco. «Voy al trabajo en patinete, así llego mucho más rápido al centro educativo y no tengo que perder el tiempo en buscar aparcamiento, que eso en Badajoz es horrible», sentencia.

Subida a un patinete eléctrico conducía también por el carril bici Lourdes Sélez. La joven lo utiliza a diario para ir a la Universidad y el miedo que tiene a los coches le obliga a hacer el recorrido sobre el rojo del vial ciclista. «Si hay carril bici lo utilizo, pero si no prefiero ir por la acera ya que en la calzada me siento bastante insegura», afirma.

La joven es otra de las usuarias que opta por no llevar casco. «No es obligatorio en el carril bici, por eso no lo utilizo. No suelo ir lejos y nunca he tenido una caída importante, aún así pienso que debería ser obligatorio», comenta Lourdes que desconoce si hay existe normativa.

Unas leyes que no existen de manera unificada y que reclama Gonzalo Martínez, para poder circular por la ciudad de manera segura. «Queremos que nos reconozcan las zonas por las que podemos circular, porque a nivel legal faltan unas reglas. Si hay que utilizar el casco o no, que nos digan que podemos hacer con el patinete».

Caminando por la acera empujando el patín o pegado a la derecha en la calzada es como circula Martínez pese a que no existe una norma que dice cómo deben transitar por la ciudades.

De manera similar recorre las calles de Badajoz Fernando Soto. «Hace tres años que lo uso y prefiero circular por la acera por mi seguridad», explica el joven, que cuenta que tuvo una caída por un choque con un coche. «No me pasó nada grave, pero no nos ven bien y creo que una ley de tráfico acorde a los nuevos tiempos resolvería muchos problemas», sentencia.

Fernando es otro de los jóvenes que pese a que piensan que el casco debería ser obligatorio prefieren no utilizarlo. «Creía que sólo era necesario ponérselo cuando la velocidad rebasa los 25 kilómetros horas», comenta Soto.

Los conches son el problema

Lourdes no ha tenido caídas pero sí tiene mucho miedo a los coches. Para ella suponen un problema a la hora de desplazarse con su patinete eléctrico. «De legislar el uso del patinete deberían incluir a los coches en la normativa, ya que son ellos quiénes no nos tienen en cuenta», asegura cansada de tener que circular con miedo porque los conductores de los coches no ven a los patinetes. «Voy con mucha cautela porque en las rotondas les da igual todo, no te ceden el paso, no te dejan circular... Es muy peligroso», sentencia.

Este miedo es el mismo que experimenta Sergio Muñoz al subir a su patinete. El mismo por el que él sí utiliza casco. «Es peligroso porque los usuarios no tenemos protección legal. Representamos un peligro para el resto de conductores y ellos para nosotros y todo porque no hay una norma», sentencia.

A Sergio, la vía ciclista le parece un buen espacio para compartir con las biciletas. «Me siento seguro circulando por aquí, creo que no hay problema en compartir este tipo de espacio con las bicis». señala Muñoz, que pese a que el casco no sea obligatorio lo utiliza. «Que exista una norma está bien, pero tampoco necesito que nadie me diga que me ponga un casco cuando me subo a un vehículo que alcanza una velocidad elevad», subraya.

Por su parte, el alcade de Badajoz, Ignacio Gragera, descarta de nuevo elaborar una ordenanza que regule el uso del patinete en la ciudad, ya que cree que la normativa puede resultar confusa, dado que abarcaría competencias que se escapan al Ayuntamiento. Por ello, reclama una norma nacional que establezca la forma de conducir y desplazarse por estos vehículos de movilidad personal (VMP), que son cada vez más utilizados.