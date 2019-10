Los nombres del pueblo

El conocido cantar de Machado -Manuel, que no Antonio- de que «hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor», es de aplicación a diversas realidades de la vida cotidiana. Entre ellas, la nominación de calles, rincones, parajes, o personajes, a las que el común de la gente aplica apelativos y apodos de precisión y gracejo insuperable que acaban por enmascarar por completo los nombres reales para convertirse en los de uso ordinario.

En Badajoz tal muestra del ingenio colectivo se refleja desde antiguo entre otros campos en los apodos familiares aplicados a ciertos monumentos, que bajo la exactitud de los mismos han perdido su nombre oficial.

Así, a los antiguos de pelacogotes, el diamante, caño de la loba, esquina del rastro, casa de la Roma, gurugú, las canteras, la mina, salto de caballo, boca del lobo, cerrojo de la poterna, el tubo, o mostrador del candado, que todo el mundo identificaba, han sucedido en nuestro tiempo otros más modernos no menos afortunados, populares y conocidos.

Hoy, aunque quizá pocos sepan su nombre oficial, todo el mundo sabe qué son y donde están, las ochocientas, las malvinas, los colorines, los cañones, el lejío de los chinatos, el ancla, los cabezones, el pirulí, el caballo, la plaza de las piruletas o de la pitusa, la hace poco eliminada plaza de las jorobas, o el canuto del Meiac.

Apodos de fuerza descriptiva insuperable surgidos del saber y el humor del pueblo llano, aplicados por no se sabe quién, no se sabe cuándo en particular, pero que constituyen una completa nomenclatura identificativa del paisaje urbano, que todo el mundo identifica

El último nombre popular aplicado en Badajoz a un elemento singular, surgido hace muy poco, es el no menos atinado de la magdalena, del que hoy sabemos que se lo puso una niña de corta edad cuyo nombre se ignora. Pasado no mucho tiempo la anécdota de la niña se habrá borrado. Y su nombre, que incluso hoy mismo ya se ignora. Pero el apelativo de magdalena aplicado al armazón metálico situado ante el palacio de congresos, que en efecto representa fielmente una magdalena, se habrá incorporado de manera indeleble al habla coloquial de la gente; a la entraña de la ciudad. Y el punto de referencia de ese lugar no será el palacio de congresos, sino la magdalena.