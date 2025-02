Una Nochebuena especial para quien más lo necesita

J. López-Lago Sábado, 24 de diciembre 2022, 19:13 Comenta Compartir

En el comedor social de la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz hay un cartel con una frase de la Madre Teresa de Calcuta: 'El que no sirve para servir, no sirve para vivir'. Allí hoy no ha sido un día más y lo anterior cobra más vigencia que cualquier otro día del año. El menú es diferente y esto hace sentirse especiales a muchos de sus usuarios, personas vulnerables que por causas distintas carecen no ya de recursos sino de familia o incluso techo que los acoja en la noche más entrañable del año. Gestionado por la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl, más de medio centenar de hombres y mujeres en distintas tandas han degustado un menú excepcional: entremeses con langostinos, crema de marisco, una paletilla de cordero para cada uno y una tarta de postre. Además, a la salida les han entregado una bolsa donada por Coca-cola con otro menú frío para que quienes menos tienen puedan llevarse algo la boca en Nochebuena y también este domingo que es Navidad . «Hay una ensaladilla con gambas, carne, una botella de agua, de leche, de Coca-cola, galletas, polvorones y un bocadillo», ha explicado el presidente de esta asociación desde hace seis años, Antonio Tena, policía nacional jubilado que junto a medio docena de voluntarios hoy atendía a usuarios venidos desde varias partes de la ciudad, algo que hacen a diario durante todo el año, pero que hoy reconocen que especial, como reconocía María Méndez, la cocinera de la asociación desde hace veinte años, que admitía estar encantada por poder atender así hoy a sus comensales. De ellos dice que lo que más disfrutan suelen ser los garbanzos y las lentejas. «Comen bien todos días y siempre les gusta todo. Nunca repetimos el menú dos veces en semana, pero hoy es especial para ellos y para mí», ha señalado a este diario.

Ampliar Usuarios brindando este sábado a la hora de comer. José Vicente Arnelas

Según ha explicado Antonio Tena, de lunes a sábado se da una comida de una a una y media gracias a lo que obtienen del Banco de Alimentos y lo que les dona Carrefour y El Corte Inglés. Entre semana vienen entre 45 y 55 personas, pero en estas fechas de navidad son más y además les entregan otros productos, como un kit de higiene. «Suele venir gente sin techo, que están mal económicamente, con familias desestructuradas y también personas normales que están teniendo problemas, algunos por culpa de la las drogas. Su comportamiento es fabuloso porque están muy agradecidos».

«Su comportamiento es fabuloso porque están muy agradecidos» Antonio Tena Presidente As. Caridad San Vicente de Paúl

Según dice, este año con la inflación y la crisis energética no se ha notado una mayor afluencia de gente, pero sí ha habido cambios. «Tuvimos una época en que había más extranjeros, sobre todo marroquíes, pero este año no sé por qué han dejado de venir y de diez o doce ya solo vienen dos o tres. La mayoría es gente de Badajoz, de la parte de la Estación vienen muchos».

Ampliar Bolsa con alimentos que se les entrega a la salida para la noche del 24 y el día de Navidad. José Vicente Arnelas

Comedores sociales como este hay otro en Badajoz, el que gestionan las Hermanas de la Caridad en la calle Martín Cansado número 40. En el caso de la Asociación Caridad San Vicente de Paúl, cuyo comedor ha cambiado de sede varias veces, también ofrecen un servicio de ropero los lunes y los miércoles con prendas que donan los pacenses y que acaban en manos de estas personas sin recursos, lo cual agradecen mucho cuando llega el invierno.

Toda esta labor se lleva a cabo gracias a un grupo de voluntarias cuya edad media es de entre 55 y 65 años, salvo un chico y una chica universitarios que ayudan los sábados, por eso Tena echa de menos que la juventud se implique en este tipo de proyectos. María del Carmen Ruiz es voluntaria hace 17 años. «Estoy emocionada porque es un día muy especial, lo tenemos todo preparado en las mesas y cuando los veo entrar eso a mí me llena. Hoy se les nota esa alegría, pero hay muchos que no tienen ni casa y duermen en la calle, así que este rato lo están pasando bien, pero una vez que salen de aquí la cosa cambia».

Ampliar María del Carmen, voluntaria, este sábado en la cocina del comedor social de la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz. José Vicente Arnelas

Uno de los usuarios, Agustín Guzmán, de Badajoz y de cincuenta años, estaba encantado con el menú para comer de esta Nochebuena. Se sientan en mesas de cuatro en cuatro y en cuanto acabó y recogió su bandeja decía que la tarta era lo que más le había gustado, casi tanto como los langostinos. «No tengo trabajo ni renta básica ni ayudas de nada. Esta comida nos ha venido de lujo, y encima en un sitio acogedor y agradable, no como en otros lugares que te tratan malamente, por eso vengo aquí desde hace tres o cuatro meses. Esta noche estaré en casa con la familia, que mi madre está un poco pachucha, por eso en cuanto den la diez y media cierro la puerta y ya no sale nadie de casa. Hay gente que le gusta la Navidad, pero a mí no, para mí es un día normal y corriente, aunque hoy la verdad es que he comido riquísimo».

