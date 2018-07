La noche pacense cambia de color Ya se han instalado un tercio de las luces led que sustituirán a las tradicionales Una farola con bombillas tradicionales, en la avenida de Elvas, contrasta con las ledes, más blanca. / PAKOPÍ NATALIA REIGADAS Badajoz Martes, 31 julio 2018, 08:38

La noche de Badajoz está cambiando de color. Cada día hay más calles azules y menos amarillas. Es el proceso de instalación de bombillas led que está trasformando para siempre la imagen de la ciudad. Por ahora se han sustituido un 30% de las luminarias de las farolas. A finales de septiembre las 22.000 con las que cuenta la capital pacense serán led.

En Badajoz ya había algunas áreas con luces led. Por ejemplo, la autopista, el parque del río o parte de la barriada de Llera, entre otros puntos. En total sumaban un 15% de las luminarias existentes. El Ayuntamiento de Badajoz decidió solicitar un crédito y ha invertido más de 10 millones de euros en sustituir el 85% restante. El Consistorio ha dividido la localidad en 19 zonas y ha adjudicado a diferentes empresas la instalación. El proceso comenzó en mayo y cada día se ven operarios encaramados a las grúas elevadoras cambiando luminarias.

El objetivo es ahorrar

Según sus cálculos, 500.000 euros es el dinero que ahorrará el Ayuntamiento de Badajoz cada año gracias a la instalación de luces led. Eso al principio, hasta que se pague el crédito Jessica. Una vez amortizado (el alcalde anunció recientemente que pagará todas las deudas con remanente), el ahorro puede ser mucho mayor. La factura de la luz de la ciudad bajará un 70% de golpe.

El proceso de instalación no afecta a los vecinos, ya que no se producen cortes de luz. Eso sí, cada sustitución tarda unos 15 minutos por lo que se trata de un trabajo laborioso. Los resultados finales se podrán apreciar en octubre, pero los vecinos ya se han dado cuenta de la diferencia. En varios barrios es un buen momento para comparar el antes y el después porque actualmente conviven las luces led y las bombillas tradicionales.

Los vecinos tienen la sensación de que la luz es más clara aunque ilumina menos las fachadas y más el suelo

«Sí, sí, mira. Las amarillas y las azules. Se ve claramente», dice Lola Barrios, vecina de Las Moreras señalando la avenida de Elvas. «A mi me gustan», concluye. Manuel Mancha es un poco más crítico. «A mi me gusta más la luz amarilla, para fuera y para las casas. La otra me parece de hospital, pero si sirve para ahorrar dinero, y no se estropean, pues hija, bienvenidas sean».

Dos operarios cambiando las luminarias del Puente Real. / PAKOPÍ

¿Y las luces led gustan? En principio sí. La opinión de los vecinos coincide. Los que se han dado cuenta del cambio creen que las calles están mejor iluminadas. La sensación es que la luz es más clara y, eso sí, no llega tan lejos, no se extiende a las fachadas. «No se dispersa, parece más directa», resume con acierto Óscar Gómez.

En realidad, la potencia lumínica de las ledes es menor, o al menos distinta, según explica el concejal responsable de Alumbrado, Jesús Coslado. «La gente va a detectar que la iluminación ha cambiado. La primera sensación que van a tener es que los edificios no están iluminados, y van a pensar: hay menos luz. No es así. Los ratios de iluminación a nivel de suelo se mantienen, que es lo importante. Y se deja de contaminar».

«Hasta ahora teníamos una sobre iluminación porque no solamente se iluminaba el suelo, sino también la fachada de los edificios. Además, generaba molestias para los vecinos que en verano querían tener su ventana abierta. Ahora se va a acabar», añade Coslado.

Acostumbrados a más luz

El edil pide a los vecinos que entiendan las ventajas de las luces led y que les den una oportunidad para adaptarse. «Al ser humano no le gustan los cambios. Estamos acostumbrados a una sobreiluminación y a un sobreconsumo eléctrico y todo esto perjudica a nuestromedio ambiente. Aparte, contaminamos lumínicamente los cielos del mundo». «Había que irse a una tecnología que contamine menos. Conseguimos los mismos ratios de seguridad (potencia de luz). No se nos olvide que, la iluminación nocturna, no tiene otra función que dar seguridad a las personas que están en la calle en horario nocturno. La led mantiene el ratio a nivel de suelo».

El cambio de bombillas supondrá un 70% de ahorro en la factura de la luz del Ayuntamiento

La llegada de las ledes a Badajoz no ha sido fácil. En 2016 el grupo de Gobierno, con toda la oposición en contra porque no se permitían las ofertas a la baja, consiguió aprobar la licitación de 10,7 millones para el proyecto. Quedó paralizado, sin embargo, por las alegaciones y, en 2017, la Comisión Jurídica de Extremadura anuló los pliegos que regían el concurso al estimar que debían valorarse las ofertas económicas. Finalmente el Consistorio elaboró un nuevo concurso.

Este segundo, sin embargo, también ha sufrido retrasos a pesar de estar adjudicados los distintos lotes. Esto se debe a que hay muchas ciudades españolas cambiando la iluminación y a las empresas de este sector les cuesta hacer frente a tantos pedidos.