«De niños nos bañábamos y bebíamos agua del río, hay que recuperar eso»

En los años 60 nosotros nos podíamos ir a bañar a cualquier sitio. El agua estaba clara y podíamos beberla», recuerda con nostalgia Juan Fernando Delgado, de 67 años. Este guardia civil jubilado iba cada fin de semana al río a pescar con su padre y tiene un objetivo, recuperar el Guadiana de su infancia.

Por esa razón acude dos veces por semana, junto a José Manuel Rodríguez, conductor jubilado de 69 años, a inspeccionar distintos parajes del Guadiana. Buscan basuras, escombros o vertidos. Lo documentan y lo denuncian para que los recojan. En el futuro su sueño es lograr una limpieza completa del cauce para mejorar la calidad de las aguas.

Su labor ha llevado a Delgado a ser nombrado presidente de la plataforma vecinal Salvemos el Guadiana y Rodríguez le apoya en sus responsabilidades. Además de hacer de vigilantes contra los vertidos, se reúnen habitualmente con administraciones públicas para presionar e ir conquistando mejoras.

«Si los políticos se ponen de acuerdo en limpiar el río, podríamos conseguir recuperarlo»

Toda la vida en la orilla

A Juan Fernando Delgado le gusta el río «de toda la vida». «Desde pequeñito mi padre me inculcó ir al río los fines de semana y desde entonces río, río y río». La relación de José Manuel es aún más estrecha, porque nació y se crio en Las Moreras. «Mi abuelo y mi padre fueron pescadores y yo he nacido en la orilla y hasta ahora, porque no me aparto del río. Quiero que esté limpio para que podamos ir a pasear y a disfrutar un día de ocio. Que esté en condiciones».

Ambos son pescadores y al menos dos o tres veces por semana se sientan en la orilla. Aprovechan estas jornadas, además, para ir a distintos parajes y vigilar cómo están esas zonas. Además de buscar vertidos ilegales, también controlan los daños que causan las plantas invasoras.

«Hace falta un dragado selectivo para quitar el nenúfar mexicano, que es una miseria»

El diagnóstico actual del agua no es bueno. «Antes te bañabas tan contento, pero hoy en día entras en el río y sales con una infección», se lamenta Juan Fernando Delgado. «O se te cae la piel, no es seguro. La gente no puede disfrutar del agua como lo hacíamos nosotros», añade José Manuel.

¿Se podría recuperar ese río de los años 60? José Manuel asiente convencido. «Sí, sí. En el momento que los políticos se pongan de acuerdo. Todas las administraciones: el Ministerio de Transición Ecológica, el Ayuntamiento, la Confederación, la Junta... se ponen de acuerdo en limpiar el río y quitar las plantas invasoras, y podemos conseguir mucho».

José Manuel Rodríguez es optimista. Pone un ejemplo. Tras varios años insistiendo han logrado que el Ayuntamiento de Badajoz ponga contenedores de basuras en varios puntos del cauce y organice la recogida de residuos. Además, los servicios de limpieza pasan por varias zonas para recoger los residuos que dejan quienes pasan en el día en la orilla o los pescadores. Esto ya ha supuesto una mejora y esperan más. Su próximo objetivo es lograr que retiren los ripios que hay abandonados en varias áreas, y que incluyen fibrocemento, es decir, amianto, lo que supone un gran peligro.

Cada vez que encuentran vertidos presentan una denuncia ante la Delegación del Gobierno en Extremadura y también ante el Seprona, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el Ministerio o el Ayuntamiento. «Se lo entregamos a todos», explica José Manuel Rodríguez. Juan Fernando Delgado se lamenta porque, a veces, necesitan muchas denuncias hasta que logran que se investigue o se retire.

Investigadores del río

Su labor de investigadores del río no se limita a Badajoz. Hace unos días, por ejemplo, revisaron Valverde de Leganés y en otra jornada se desplazaron a Don Benito. Han denunciado escombreras ilegales en muchas localidades y también vigilan otros cauces, como el del río Gévora. «Es una zona preciosa, pero hay muchos troncos caídos en el cauce y muchos obstáculos. Si hay una subida del agua, podría desbordarse. También hace falta limpiar el río Gévora», solicita José Manuel Rodríguez.

Otra de sus obsesiones son las plantas invasoras. En todas las reuniones con las administraciones su prioridad es pedir una solución para el nenúfar mexicano. «Hace falta un dragado selectivo, compuertas en los azudes para la bajada del río, que quede el nivel freático y se pueda limpiar. Hay que quitar esa miseria», pide Juan Fernando Delgado.

«Nosotros recordamos un río limpio, un río que era un correntón, no había embalses y ahora es una pena», dice Delgado.

Lo más positivo de los últimos años, destacan ambos, ha sido que los pacenses han vuelto a conectar con el Guadiana gracias al parque. Lo que queda por conquistar para estos ecologistas es el agua y la calidad de la misma.

Salvemos el Guadiana, además de su lado reivindicativo, nació como una plataforma para unir a los amantes del río. Llegaron a organizar convivencias de sus socios y desplegaron un gran lazo verde en el puente de Palmas. La pandemia ha parado las actividades más multitudinarias, pero esperan recuperarlas cuando la situación sanitaria lo permita.

Mientras tanto, siguen mirando atrás y recordando cuando nadaban desde el Pico hasta la margen derecha para colarse en la playa del Guadiana sin tener que pagar. Desean que los niños pacenses también vivan su río así.