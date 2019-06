Vox niega el apoyo a Cs y PP en Badajoz si no le dan una concejalía en el Gobierno Alejandro Vélez, en la avenida de Huelva. / HOY El único edil asegura que se votará a sí mismo si no le dan «una concejalía con cinco departamentos» ROCÍO ROMERO Badajoz Viernes, 14 junio 2019, 21:39

Todo está en el aire. PP y CS han llegado a un acuerdo para turnarse la alcaldía de Badajoz, pero no han contado con Vox. Y el voto de este último partido es determinante para que el ganador de las elecciones, Ricardo Cabezas, no coja el bastón de mando. Sin el apoyo de Vox, no hay alcalde de derechas.

El único concejal de la formación de ultraderecha es Alejandro Vélez, quien reivindica entrar en el Gobierno. Asegura que el Ayuntamiento está dividido en nueve concejalías y 56 departamentos. Ha hecho una regla de tres y, según sus cuentas, le corresponde una concejalía con cinco departamentos. No le importa el área del que se trate, pero sí que tenga cinco departamentos. Si no se lo dan, no apoya al candidato del PP, Francisco Fragoso.

Vélez explica que primero le llamó Ignacio Gragera, de Cs, para informarle de que él iba a ser el alcalde y que quería contar con su voto, pero que no lo quería en su gobierno. Por la tarde le llamó Fragoso para comunicarle que el alcalde será él los dos primeros años y que quería su voto, pero que Cs veta a Vox y no lo quiere en el Gobierno.

«Aquí hay dos organizaciones que llevan todo el día negociando y faltando el respeto a Vox y a mis votantes, y no lo voy a permitir», afirma. Si quieren su apoyo, tendrán que contar con él en el Gobierno.

¿Hará un concejal de Vox alcalde a un candidato del PSOE? Su respuesta es que serían los concejales de Cs los que hagan alcalde a Cabezas porque él ya ha puesto sus condiciones sobre la mesa y si Vox es una línea roja, no apoyará a PP.

La votación está fijada mañana a las 12 del mediodía.