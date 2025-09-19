El nenúfar se concentra en el tramo urbano del río en Badajoz, donde ocupa 110 hectáreas

Badajoz ya tiene la esperada fecha para que comiencen a extraer el nenúfar mexicano del Guadiana. Y la solución llega cuando la ... planta está dejándose ver más que nunca. El nenúfar se está concentrando en el tramo urbano del río y ya ocupa 110 hectáreas en la ciudad.

La paradoja es que la invasión de nenúfar mexicano en el Guadiana en realidad no crece mucho. En todo el río la medición se mantiene en 150 hectáreas, pero la planta invasora se ha ido desplazando aguas abajo y cada vez se concentra más en Badajoz, donde ha encontrado un hábitat idóneo para instalarse.

73% es el porcentaje de la invasión de nenúfar mexicano que afecta a Badajoz. Hay 150 hectáreas en 35 kilómetros, entre el arroyo Cabrera y la frontera portuguesa, en los que se ha detectado nenúfar. De esa cifra, 110 hectáreas se concentran en el tramo urbano.

El dato es de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que realiza mediciones periódicas mediante teledetección e imágenes de satélite. En 2024 la cantidad de nenúfar en el Guadiana era la misma, 150 hectáreas, que van desde el arroyo Cabrera hasta la frontera con Portugal en Badajoz, 35 kilómetros afectados. El río mide 744 kilómetros en total.

El problema es que esta mancha verde cada vez se concentra más entre los azudes de la capital pacense. El nenúfar mexicano se detectó por primera vez en el Guadiana en 2009. Desde 2010 hasta 2020 creció a un ritmo de siete hectáreas más cada año, y desde 2020 hasta 2024 este ritmo bajó a 2,7 hectáreas más cada año. En los últimos meses apenas ha aumentado, pero sí se ha desplazado a Badajoz.

En concreto en agosto de 2024 la medición de la CHG desveló que había 84 hectáreas de nenúfar mexicano en Badajoz. Actualmente son 110 hectáreas, es decir, se han desplazado 24 hectáreas de esta planta invasora al tramo urbano. Eso supone que el 73% de toda la invasión del Guadiana afecta a Badajoz.

Desde el inicio de la invasión el nenúfar se ha cebado con Badajoz y se ha convertido en un problema grave para los pescadores y los vecinos aficionados al piragüismo principalmente, además de la imagen de manto verde que soportan todos los pacenses. La situación es especialmente visible en los meses calurosos. En invierno la planta parece que se marchita, pero vuelve a resurgir siempre. Sus raíces llegan hasta el lecho del río, por lo que está invadiendo el suelo del río y no desaparecerá sin el dragado que se llevará a cabo.

Por qué en Badajoz

La principal causa por la que esta planta invasora se concentra en Badajoz es el estado del río en este tramo. Está entre dos azudes, aguas arriba La Pesquera y aguas abajo La Granadilla. Eso hace que la capital pacense tenga una enorme balsa sin mucha corriente y en la que se concentran los lodos en el fondo. Además ese suelo está lleno de nutrientes que llegan desde las zonas de regadío. El resultado es un campo rico en alimento para el nenúfar.

Además, la planta solo puede crecer en zonas con menos de tres metros de profundidad. Durante años solo ocupaba las orillas, se creía que no podía extenderse, pero cada vez se expande más y hay áreas en las que cubre el Guadiana de lado a lado. A este respecto hay que tener en cuenta que el nivel del agua en Badajoz ha bajado bastante el último año debido a la apertura de compuertas en los azudes, precisamente por las obras para combatir la acumulación de lodos.

A largo plazo esta medida será beneficiosa para luchar contra y esta y otras especies invasoras, pero la bajada del nivel del agua también ha podido beneficiar este año al nenúfar que cuenta con más zonas en el tramo urbano en los que hay menos de tres metros de profundidad.

Sea cual se a la situación actual, afortunadamente la invasión tiene fecha de caducidad. El mes que viene la CHG comenzará la obra para retirar el nenúfar. Eso sí, será aguas arriba y los trabajos llegarán a Badajoz posiblemente, en 2027. En 2030 se espera que el río esté despejado.