Negocios de Puerta Palmas calculan en un 80% sus pérdidas por las obras

Máquinas, ruido y polvo. Así amaneció ayer martes la plaza de los Reyes Católicos, más conocida como Puerta Palmas. Las obras que ejecuta el ... Ayuntamiento con el fin de crear una plataforma única han comenzado tal y como se anunciaron. Además, ya han levantado parte del suelo de la plaza para arreglar la red de alcantarillado.

Además de los vecinos, debido al ruido ensordecedor de los martillos neumáticos, los conductores también están notando las obras. Se ha reordenado el tráfico de la zona durante el tiempo que duren los trabajo. Ayer, por el momento, las obras se desarrollaron con normalidad dentro de las vías habilitadas.

A pesar del espacio reducido de los carriles, los vehículos pudieron circular sin ningún inconveniente. Sin embargo, hubo algunos a los que les pillaron por sorpresa estas obras y tuvieron que maniobrar como pudieron.

En lo que se refiere al transporte público, el microbús que pasaba por Joaquín Costa ya no podrá acceder y, en consecuencia, tendrá que modificar su ruta por la circunvalación Reina Sofía.

Otros autobuses, como las líneas 13 y 18, también modificarán su ruta al no poder hacer la rotonda. Tubasa confirma que se habilitará una parada de taxis provisional y a la vez una zona de carga y descarga para que puedan parar los autobuses en la intersección de Ramón y Cajal.

Los vecinos del Casco Antiguo han visto como necesarias estas obras, dado que la zona siempre ha tenido problemas con los saneamientos y los cortes de agua. Ha sido el caso de Marisol Romero, que ha confirmado a este periódico que su calle ha estado afectada en varias ocasiones. «Creo que va a ser bueno para el barrio» ha aseverado María José Torrales, otra vecina, quien agregó que «seguramente haya problemas puntuales, pero no queda más remedio».

Otras, como Lola García, desconfían de las plataformas únicas que está levantando el Ayuntamiento. Esta vecina afirmó que se trata de un concepto que no le gusta. En su opinión, muchas de estas plataformas, como San Andrés o San Atón, han sido despojadas de cualquier tipo de sombra, y más teniendo en cuenta las horas de sol que sufre Badajoz. «Por ejemplo, los cedros de Minayo los quitaron con la excusa de que estaban enfermos», lamentó.

Ramiro Menaya, residente de la calle Santa Lucía, se quejó de que el Ayuntamiento no proporciona un sitio para aparcar a las familias que trabajan y se desplazan con sus coches. «Las obras son más necesarias que nunca ahora que Badajoz se está desarrollando como ciudad y vienen muy bien al vecindario pero –agregó– no nos han dado ninguna alternativa para aparcar, teniendo en cuenta que tenemos garajes que no podemos utilizar».

Además de los desperfectos que puedan sufrir sus vehículos, como arañazos o suciedad, encontrar aparcamiento en la zona es una tarea ardua, sobre todo por el Casco Antiguo, según Ramiro.

Incluso el aparcamiento que se encontraba detrás de la parada de autobús de la plaza ha sido cerrado, quitando la posibilidad de que puedan aparcar 26 coches en ella.

Alternativas

Y no son los únicos que están descontentos con las obras. Los hosteleros, como Pedro Olivera, ya han notado los efectos de las obras. «Los clientes no están agusto por el polvo y por el ruido», comentó. Este hostelero puntualizó que «el Ayuntamiento ha dado alternativas al tráfico, pero no a la hostelería de la zona». Y esto será así hasta el 25 de este mismo mes. Entonces Pedro podrá poner la terraza, cuando la segunda fase de la obra comience. «Voy a perder el 80% de la clientela con la obra», se lamenta.

De hecho, el restaurante 'La Mafia se sienta a la mesa' ya ha tenido que renunciar a su terraza, según confirmó uno de sus repartidores, Jaime Martín. «Podrían haber hecho las obras en invierno, cuando no hay tantas horas de luz y es cuando hay peor tiempo», afirmó.

Las tiendas de alimentación de la zona también se han sumado a esta queja. Manuel Jiménez, que tiene un negocio en el Casco Antiguo, entiende las obras pero no cómo el Ayuntamiento no los ha tenido en cuenta.