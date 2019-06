Los negocios de la plaza de Santa Marta piden que se agilicen las obras La Plaza de Santa Marta, sin trabajadores, ayer. :: josé vicente arnelas La reforma atrae a nuevos locales que esperan el final de las obras y la llegada de más público ROCÍO ROMERO BADAJOZ. Miércoles, 5 junio 2019, 07:47

Al calor de la reforma de la plaza de Santa Marta abrieron nuevos negocios que hoy esperan con impaciencia que terminen las obras.

Así están los propietarios de La Tasquita, que levantaron la persiana en febrero con la idea de que la actuación estaría acabada antes del verano. Sin embargo, ven cómo pasan los días y acuden pocos trabajadores. En ocasiones, ni van. Lo dicen Pedro y Patricia Márquez, que retomaron un negocio que en su día tuvo movimiento con la esperanza de que el parque infantil atrajera clientes.

«Es una locura. Vienen dos obreros, se van. La verdad es que no trabajan. Pusieron árboles y se secaron por el calor, ahora siguen pero están podados para que broten. Hace cosa de un mes que solo acuden dos trabajadores», explica Pedro Márquez.

«Ya es hora de que vayan acabando y que rieguen los árboles», dice una vecina

Esta idea la comparte María José, una vecina que lleva el control de la obra desde su ventana. «Vienen dos hombres solos para una obra tan impresionante. Y encima vienen un día sí y 40 no. Terminará, pero no sé cuándo. No sé si lo veré, yo creo que para 2025. El otro día vino un solo hombre para hacer el entorno de la fuente. Esta mañana (por ayer) vinieron tres, pero solo a hablar. Y ya es hora de que vayan a acabando y rieguen los árboles», dice.

En su casa tiene las molestias normales de las obras, pero los negocios esperan que acaben para que lleguen los clientes.

En los últimos meses ha reabierto un bar en la esquina de la plaza con la calle Francisco Crespo, aunque ha sido en la calle Francisco Luján donde se han reactivado más locales. Además de La Tasquita, hay un nuevo centro de ocio para celebrar cumpleaños infantiles, el antiguo bar La Tarara lleva ahora el nombre de Bar Ku y una estética más juvenil. Hay, también, una tienda de chucherías. Se llama El Pirulí y la regenta María José Carrasco.

Más información: El Ayuntamiento asegura que la obra sigue su ritmo

Ella es más optimista. Cree que toda obra tiene su tiempo, opina que la plaza va a su ritmo y que terminará. Para apostar por su tienda pensó en el tránsito que se mueve por esa calle, que será mayor cuando la plaza tenga los juegos infantiles. «Entonces se alegrará, pero todo tiene su tiempo», afirma.

El 8 de marzo levantó la persiana 'Merienda de Libros' en la parte superior de la plaza. Sol Portero, que es vecina de la zona, se decantó por este punto tras un estudio económico que avaló la viabilidad de su proyecto.

Aun así, reconoce que se animó más cuando supo que el Ayuntamiento quería reformar la plaza y pondría nuevos juegos infantiles. «A la hora de estructurar la librería, al ser una zona de paso de parque y columpios, sí que he puesto la parte infantil al principio y la zona de adultos en la parte interior, pensando en tenerlo más enfocado a los niños porque el parque me ha influido para el escaparate», dice.

Sol Portero también advierte de la marcha de las obras. «Se paran, vienen tres obreros, se paran...», dice.

Esta librera apunta que los locales se han ido agotando en la zona en los últimos meses. En la plaza solo quedan disponibles donde antiguamente se ubicaba Prenatal y una peluquería. Se trata, en ambos casos, de locales grandes. «El resto se han ido cubriendo», certifica.