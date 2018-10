Los negocios de apuestas llegan a la quincena en Badajoz tras cuatro años de auge Una de las cinco casas de apuestas de Ricardo Carapeto, en San Roque. :: C. Moreno En San Roque se concentran casi la mitad y los terapeutas alertan del aumento de jóvenes y menores adictos A. GILGADO BADAJOZ. Lunes, 29 octubre 2018, 07:48

El Decreto 165/2014 del 29 de julio dio el pistoletazo de salida. Las casas de apuestas pueden abrir desde entonces establecimientos físicos en Extremadura y el negocio sigue floreciendo en las avenidas de la ciudad. En Badajoz, actualmente se encuentran autorizados para la organización y explotación de apuestas 15 establecimientos, según la Junta de Extremadura. El epicentro se ha situado en San Roque, con cinco minicasinos en Ricardo Carapeto. A estos se suman cuatro en el entorno de la avenida de Villanueva, una en Valdepasillas y otras tantas en Castelar, frente a la estación de tren y en la carretera de la Corte.

Fátima Román es psicóloga de Atabal y trabaja con exapostantes de la ciudad que tratan de salir de la adicción. No es casual, explica, que el auge de los casinos 'on line' y de las casas de apuestas físicas haya traído un repunte de casos. En Atabal tienen el cupo de asistentes completo. No tienen datos objetivos hasta que cierren la memoria anual, pero claramente la psicóloga habla de un alarmante repunte entre jóvenes y menores. Ha habido semanas en los que han entrado tres o cuatro nuevos usuarios y todos relacionados con las apuestas deportivas. «Eso no ocurría antes», afirma.

En los centros educativos también se han percatado y algunos les han reclamado para impartir charlas y talleres de prevención. «Los profesores se dan cuenta de lo que sucede y sienten la necesidad de hacer algo por el riesgo que corren los chicos. En los docentes cada vez hay más preocupación».

Las empresas abren sus negocios en barrios donde abundan los desempleados

Los menores burlan sin problemas las limitaciones para apostar. Basta que el que haya cumplido los 18 ponga el DNI para que puedan jugar todos. La psicóloga reitera, prácticamente no encuentran oposición y hace una advertencia: los de ahora son mucho más jóvenes que los de las tragaperras.

La dimensión del problema también ha llegado a los políticos y los responsables sanitarios. Hasta hace poco tiempo, los planes contra las adicciones se enfocaban hacia la drogodependencia. El juego tenía un peso minoritario, pero la tendencia cambia y cada poco tiempo se suceden medidas para proteger a los menores ante esta tendencia.

La psicóloga de Atabal habla de dos factores claves para entender por qué este cambio. Ahora ya no hace falta dinero físico para gastar, se opera con la tarjeta y el jugador sigue sin límites hasta que se le agota el crédito.

Tampoco hay frontera temporal. Uno puede apostar 'on line' durante 24 horas al día los 365 al año. En las casas de apuestas físicas hay una oferta permanente. No se trata de jugar solo a las competiciones del fin de semana, los pronósticos se abren para torneos internacionales a cada instante. La inmediatez, advierte Fátima Román, fomenta la adicción porque se puede apostar sin parar.

Esta ludopatía ha llegado ya a la Asamblea, donde se debate alejar estos lugares de los centros educativos

Es habitual, explica, que los adictos entren en una rueda de la que cuesta salir. Insisten para recuperar lo perdido gastando aún más. Este comportamiento se da en los menores, los más reacios a reconocer el problema por su inmadurez. «A veces vienen padres que nos piden consejos porque detectan conductas extrañas en sus hijos. Hay ruinas familiares detrás».

De todas estas experiencias de las que habla Fátima Román ya advirtió hace tiempo Antonio Regalado, el presidente de la asociación extremeña de jugadores de azar en rehabilitación. Desde que superó su calvario se ha dedicado a prevenir y ayudar a otros que pasan por el mismo problema. Igualmente ha notado el repunte. Atiende a usuarios de Mérida y Tierra de Barros y en cuanto cierran dos días se acumulan las llamadas. Calcula que en Extremadura hay en estos momentos 130 casas de apuestas físicas. Critica que se instalen junto a colegios o institutos y por lo que le cuentan los chicos a los que ayuda, no siempre cumplen con el requisito de pedir el DNI en la puerta. «En los bingos hay un fichero de identificados que no puede entrar porque ellos mismos o las familias lo han pedido, pero en las casas de apuestas no hay un control tan estricto».

Desempleados

Antonio Regalado llama la atención por la exposición de los desempleados a la tentación. Las empresas de apuestan suelen abrir donde abundan los jóvenes en paro. «El parado necesita dinero y si no tiene empleo cree que puede ganarlo apostando».

Desde la Junta explican que comparten la preocupación de los padres y de las asociaciones de exjugadores. Aclaran que el juego 'online' es una competencia del Estado y el presencial corresponde a las comunidades autónomas.

La normativa regional, insisten fuentes de la consejería de Hacienda, prohibe la entrada a los establecimientos de juego a los menores de edad y a los inscritos en el registro de limitaciones de acceso. Advierten de fuertes sanciones por el incumplimiento.

La asociación extremeña de jugadores de azar pide más colaboración a los ayuntamientos. A través de la Policía Local, por ejemplo, se podría vigilar que los adolescentes no entren y apuesten. Lo comparan con la vigilancia permanente en la venta de alcohol.