«Yo necesito apoyo en la parte económica, pero no en todo»

Las jornadas sobre discapacidad intelectual que se han celebrado en Badajoz tratan de evitar que se repitan situaciones como la vivida por una persona con inteligencia límite que ha contraído una deuda de 50.000 euros después de gestionar su patrimonio de forma inadecuada.

Para Magdalena Moriche, presidenta de Aexpainba, la asociación que atiende a las personas con inteligencia límite, es fundamental que este tipo de discapacitados tengan un seguimiento adecuado y un trato especial por parte de la justicia.

Una de las soluciones que se propusieron para evitar este tipo de problemas es la curatela, que permite a las personas con discapacidad mantener su autonomía en todos los aspectos de su vida excepto en el económico.

De sus ventajas habló Maribel Cáceres, una joven con discapacidad intelectual que después de estar totalmente incapacitada durante 14 años, ahora ha recuperado todas las capacidades salvo la económica, en la que se le aplica una curatela. «Yo necesito apoyo en la parte económica, pero eso no significa que necesite una incapacitación total».

En la actualidad, Maribel puede hacer una vida independiente. «Estos días iré a Valladolid y no tendré problemas, pero si estuviese incapacitada y mi familia dijese que no puedo ir, no podría hacerlo».

En una situación parecida se encuentra María Casado, que nació en Valdetorres pero vive en un piso tutelado de Aexpainba. «Yo nunca he estado incapacitada porque he estado apoyada por mi familia. A mi hermana siempre la han tratado igual que a mí y eso me ha permitido desarrollarme de forma autónoma».