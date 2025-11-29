HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puesto de churros improvisado en la puerta de una casa de Sagrajas, este sábado. Ángel Márquez
Planes navideños

La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón

La pedanía recibió una gran afluencia de visitantes en el estreno de su decoración, que tuvo fuegos artificiales, villancicos y mucha gastronomía

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:03

Comenta

Bocadillos de jamón, migas, gofres, buñuelos, churros, castañas asadas o hamburguesas. Esta vez el mágico decorado navideño de Sagrajas se puede disfrutar con el ... estómago lleno, de dulce o salado. El pequeño pueblo de 550 habitantes ha incorporado una oferta gastronómica con puestos instalados en la calle Guadalupe y una vía aledaña, respondiendo así a la demanda del creciente número de visitantes. Fueron cientos los pacenses que no quisieron perderse este sábado el estreno de la decoración instalada por los vecinos en las blancas fachadas. Las dos explanadas señalizadas como estacionamiento gratuito se fueron llenando rápido de coches, con un goteo incesante de familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  3. 3

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  4. 4

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 La Pausa, comer como Dios manda
  7. 7 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  8. 8 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  9. 9 La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas
  10. 10

    Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón

La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón