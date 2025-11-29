La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón

Bocadillos de jamón, migas, gofres, buñuelos, churros, castañas asadas o hamburguesas. Esta vez el mágico decorado navideño de Sagrajas se puede disfrutar con el ... estómago lleno, de dulce o salado. El pequeño pueblo de 550 habitantes ha incorporado una oferta gastronómica con puestos instalados en la calle Guadalupe y una vía aledaña, respondiendo así a la demanda del creciente número de visitantes. Fueron cientos los pacenses que no quisieron perderse este sábado el estreno de la decoración instalada por los vecinos en las blancas fachadas. Las dos explanadas señalizadas como estacionamiento gratuito se fueron llenando rápido de coches, con un goteo incesante de familias.

«Nunca he visto tanta gente en el pueblo, ni siquiera en la feria», aseguraba Ana Cortés, una vecina septuagenaria que desde septiembre prepara la decoración de su porche: casitas con palos de madera y papel de periódico unidas con silicona y mucha paciencia. Una decoración que atrapaba la atención de quienes se detenían bajo el muérdago.

Distintas temáticas

Alusiones a Papá Noel, las princesas Disney, Alicia en el País de las Maravillas, el Grinch o Charlie y la fábrica de chocolate son algunas de las temáticas que introducen al visitante en los rincones con más encanto de esta pedanía entregada a la celebración. «Es una pasada. Es la primera vez que venimos y no será la última», afirmaba Verónica, junto a su amiga Marisa: «Lo más bonito de esta historia es que lo hace el pueblo unido».

Para Encarna y otras dos parejas de amigos con niños también era la primera vez. «Nos ha sorprendido bastante porque esperábamos alguna placita y alguna calle decorada, pero vemos que está el pueblo totalmente involucrado».

Esta pedanía de arquitectura protegida atrae cada año a más público, que llega sobre todo de Badajoz, a once kilómetros. El ambiente especial se respira desde la calle Carros, la vía que conduce a la iglesia, uno de los puntos más solicitados para fotografiarse.

La plaza del Comercio es otro de los sitios clave y que este sábado se abarrotó durante el encendido. Un acto en el que no faltaron los fuegos artificiales y los villancicos. 'Manolito chiquito' fue una de las letras interpretadas por el coro de mayores guiados por Alicia Benegas, la profesora que les enseña a tocar las castañuelas a través del IMSS.

En esta misma plaza se dieron cita el alcalde pedáneo, Genaro Gil, al que se podía ver satisfecho junto a los concejales Rubén Galea y José Luis González Serrano. «La gente ha respondido muy bien y los vecinos han hecho todas las cosas en tiempo».

El concejal delegado de Transporte avanzó que esta semana se lanzará una campaña para que la gente sepa que puede ir a Sagrajas en autobús urbano, «con unos precios económicos hasta el 31 de diciembre por los descuentos», contribuyendo así a que el aparcamiento no se quede pequeño. «Es un atractivo turístico para la propia ciudad de Badajoz, y por eso también es importante poner en valor la iluminación navideña de las pedanías», añadió Galea, edil de Turismo.

Puestos instalados por los vecinos

Además de feriantes, varios vecinos de Sagrajas se han lanzado a instalar sus puestos gastronómicos callejeros. El cortador de jamón Manuel Díaz Malla es uno de ellos. Ofrece bocadillos con el producto rey de la dehesa, además de conos con taquitos de queso y jamón. «El año pasado la gente se quejaba de que no había nada para cenar, por eso hemos decidido probar. A ver qué tal».

En otro puntal del pueblo se formaba una cola frente a la casa de Yolanda Ruíz. Una docena de personas se arremolinaba para coger un dulce y chocolante caliente. Sobre la mesa, prestiños caseros, flores de miel y migas. A cambio, «la voluntad».