La Navidad llega a Badajoz este viernes 21 de noviembre: El Faro enciende la magia con 'Chocoland' y multitud de actividades El centro comercial de la ciudad acoge este viernes el Festival Chocoland, una jornada cargada de magia, música, luces... y chocolate

Irene Toribio Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:36

Noches más largas, frío, villancicos, luces parpadeantes, adornos y mucha, mucha magia. La Navidad es mucho más que una época del año: son ilusiones compartidas, es familia, tradición, el calor del hogar y la inocencia de los más pequeños.

Por eso, hay quienes no pueden esperar a la llegada de diciembre para adornar sus casas con sus imponentes árboles o entonar el primer 'fun, fun, fun' al compás de la pandereta. Y es que, aunque todavía hay quienes prefieren no adelantar la Navidad, para otros el espíritu festivo empieza a sentirse casi desde que despedimos nuestra chaquetía, y se siente en cada rincón: el aroma a galletas recién horneadas, las luces que titilan en los balcones y esa sensación de magia que anticipa los días más esperados del año.

El Faro enciende su Navidad este viernes

El Faro, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad que cada día recibe a cientos de visitantes de dentro y fuera de nuestras fronteras, se prepara para brillar aún más: este viernes arranca en Badajoz la época más mágica del año con su encendido navideño.

El centro comercial será el primero en encender la Navidad y lo hará este 21 de noviembre a las 18:30 con su ya tradicional Festival Chocoland, una jornada mágica para pequeños y adultos que podrán disfrutar de diversos espectáculos, música en directo, pasacalles... y una gran chocolatada.

Cartas a los Reyes Magos y otras actividades navideñas en El Faro

El alumbrado será el punto de partida de una programación repleta de planes y actividades que se desarrollará al completo en la zona exterior de El Patio. Como punto de partida, el próximo viernes 28 de noviembre, a las 18:30 horas, tendrá lugar una actuación especial de la academia Step Dance Studio dirigida por María Seco, que pondrá en valor el talento local en el escenario.

De cara al día 5 de diciembre, a las 18:30 horas, el centro acogerá el teatro familiar 'La Sorpresa de la Navidad', que mostrará a los asistentes una historia original sobre esta festividad. Tras ello, los más pequeños podrán visitar a Papá Noel en un enclave muy especial, esto es dentro de una taza gigante durante los días 6, 8, 13, 20, 21 y 22 de diciembre.

La magia navideña también tendrá espacio en esta programación. De la mano de Fernando Flores -especialista en magia infantil que ha realizado diversos espectáculos por todo el país-, el público disfrutará de un show de magia durante la mañana del sábado 20 de diciembre. Otro de los momentos atractivos para los más pequeños será el 'Christmas Story Telling' de la mano de Kids&Us Badajoz, dirigido a niños de uno a tres años de edad en dos sesiones, a las 17,30 y 18,30 horas del 23 de diciembre.

En compañía de su paje, el Cartero Real llegará a El Faro los días 26, 27 y 28 de diciembre para recoger las cartas de Los Reyes Magos, y hará una segunda ronda los días 2, 3 y 4 de enero para asegurarse de que todos puedan enviar sus deseos a Sus Majestades. La agenda navideña se completará con una jornada matinal de la mano de Festiocio el día 3 de enero, como broche de oro en una temporada repleta de actividades para los más pequeños.

Según han explicado desde la gerencia de El Faro, «el objetivo de esta programación no es otro que el de fomentar el buen ambiente y la unión que caracteriza a una de las fechas más especiales del año». «Cada una de nuestras actividades está pensada para que las familias se sientan parte de algo común, porque la Navidad es, ante todo, una oportunidad para reunirnos y celebrar en un ambiente festivo».

