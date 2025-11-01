Nace la Banda Infantil del Conservatorio de Música ‘Juan Vázquez’

Redacción BADAJOZ. Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Conservatorio Profesional de Música ‘Juan Vázquez’ de la Diputación de Badajoz ha puesto en marcha un nuevo proyecto de Banda Infantil de Grado Elemental.

Se trata de una iniciativa que permite a los jóvenes alumnos de viento su primera experiencia en agrupación, aprendiendo así «el valor del trabajo en equipo, la escucha y la emoción de hacer música juntos».

Así, en nota de prensa la Diputación pacense defiende que participar en una banda desde edades tempranas aporta «grandes beneficios» al desarrollo de los estudiantes, ya que potencia la concentración, la memoria y la coordinación, fomenta la disciplina, la responsabilidad y la empatía, y les ayuda a ganar confianza y autoestima al sentirse parte de un grupo que «crece y progresa unido».

Además, esta Banda servirá como paso «fundamental» en su formación, pudiendo ser en un futuro los próximos músicos que más adelante formarán parte de la Banda de Grado Profesional del Conservatorio.

La idea ha surgido por parte del propio profesorado del departamento de viento y percusión, con el objetivo de complementar la formación de sus estudiantes de edades más tempranas.

Interpretación en conjunto

De esta forma podrán familiarizarse con la interpretación en conjunto, entrando en contacto con otros instrumentos y sus características tímbricas.

Con la Banda Infantil se potencia la socialización a través de la experiencia musical compartida al sentirse como parte de un equipo y se desarrolla la escucha atenta al resto de instrumentos.

La nueva formación está dirigida por la profesora Sarai Aguilera y cuenta este curso con 29 alumnos de las especialidades de oboe, flauta travesera, clarinete, saxofón, fagot, trompeta, trompa, bombardino y percusión.