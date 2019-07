«Somos músicos de metal, pero nos encanta el jazz, Beethoven y el flamenco» Javi Florido, Juanma Llavador, Felipe Cabezas, Juan Escobar y Fran Romero son Arakna. :: hoy Arakna, un grupo pionero en este estilo musical en Badajoz y formado por cinco jóvenes, saca su primer disco ALBERTO ARANDA BADAJOZ. Lunes, 22 julio 2019, 08:10

El heavy metal es un estilo musical caracterizado por su dureza, sus solos de guitarra y su ritmo enfático. Por todos son conocidos los recitales de Angus Young, Ozzy Osbourne o Jimmy Page, en una época en la que este tipo de música era considerado casi una religión.

A pesar de que esos tiempos ya han pasado y que la música va por otros derroteros, todavía sigue habiendo quien intenta que este estilo permanezca. Es el caso de 'Arakna', un grupo de metal formado por cinco jóvenes pacenses que están decididos a perseguir el sueño de convertirse en verdaderos rockeros. «El metal es un género que proviene del hard rock que se hacía en los 70. Poco a poco se fue haciendo más 'pesado' y se fueron creando mas subgéneros», comenta Felipe Cabezas, el vocalista y compositor de la banda. Le acompañan Javi Florido, Juan Escobar, Fran Romero y Juanma Llavador. Ninguno supera la veintena.

«Nos conocimos gracias al metal. Al tener unos gustos musicales tan concretos era fácil entenderse», señala Javi, que en septiembre se va a Cáceres a estudiar Ingeniería Informática.

El año pasado estuvieron en la Noche en Blanco y pronto actuarán en la Plaza Mayor de Cáceres

'Arakna' nació hace menos de un año, en septiembre de 2018. Antes de eso, hará unos tres años, el grupo se llamaba 'Not So Famous' y solo estaba compuesto por dos de sus integrantes actuales. Aun así, grabaron una maqueta, de la que no están especialmente orgullosos, pero que recuerdan con cariño por ser su primer trabajo.

Tras esa primera maqueta y por diversas coincidencias, todas ellas relacionadas con el metal, forman el grupo hasta el día de hoy. El primer sencillo de 'Arakna', 'Antárctica', no es un simple disco de música. Además de fusionar diversos estilos musicales, como el jazz, el folk, el rap, la música clásica de Beethoven o incluso trazas de flamenco, 'Antárctica' es una historia dividida en dos partes, en las que se narra el viaje de vuelta a casa y lo que les espera al llegar a un grupo de vikingos que descubren nuevos mundos, y en las que cada canción está relacionada con la anterior y con la posterior.

«El disco contiene dos CD, uno que cuenta la vuelta del viaje y otro el regreso a casa. También hemos intentado mezclar diversos estilos. Somos músicos de metal, pero a mí me encanta el jazz, a Felipe le 'flipa' Beethoven y a Fran, el flamenco. Es imprescindible que la gente, además de escuchar el disco, lo entienda. Si solo lo escuchas te puede gustar o no, pero si además lo entiendes, se aprecia mucho mejor», comenta Juanma, el batería del grupo.

Arakna mira al futuro con optimismo. Son conscientes de que el metal en Badajoz no tiene demasiadas salidas. «Conocemos a varios grupos de rock, algunos más duros que otros, pero ninguno que toque lo que nosotros tocamos», afirman. A pesar de dedicarle mucho tiempo a la música, son conscientes de que es algo bastante efímero, «la universidad es lo más importante, si te organizas bien se puede compaginar todo, pero soy consciente de que es difícil», indica Fran, que empieza este año segundo de Medicina.

Entre todos, han conseguido sacar el disco a la venta, aunque de forma muy artesanal. A pesar del esfuerzo económico que les supone a este grupo de jóvenes, han podido sacar el proyecto adelante. A través de amigos y conocidos, han conseguido ilustrar el disco, grabarlo y ponerlo a la venta, aunque de forma precaria. «Somos conscientes de que el disco no va a estar en el top de los más vendidos. Hemos hecho este esfuerzo más por nosotros que por nadie. Nos apetecía y nos hemos tirado al barro. Las ventas, de momento, a amigos y familiares», comenta Felipe.

En septiembre actuarán en la Plaza Mayor de Cáceres, aunque antes estarán en la Noche en Blanco de Badajoz, en la que ya actuaron el año pasado, causando gran impresión.