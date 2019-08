Museos en Badajoz Es de justicia retomar el viejo proyecto por el que tanto se luchó y que tan poco trabajo costaría poner de nuevo en marcha: el Museo de Historia Militar MANUEL MÁRQUEZ MARTÍN Licenciado en Derecho Viernes, 2 agosto 2019, 22:55

La información publicada en los medios de comunicación social anunciando que «los promotores del Museo de la Ciencia quieren que abra dentro de tres años en Badajoz», no ha suscitado un gran entusiasmo en la ciudad.

A decir verdad tampoco se apreció una respuesta emocionada de la población hace ya bastantes años, cuando las gestiones para la creación de un Museo de Historia Militar estaban mucho más avanzadas que lo que ahora presentan, en el encuentro de gestores de museos, los promotores del proyecto en las Casas Consistoriales de la Plaza Alta de Badajoz. Y ello tal vez se deba a nuestra idiosincrasia.

Pero, sin embargo, quiero hacer algunas consideraciones. En aquel momento, en cuanto al continente, se contaba con la anuencia del Ministerio de Defensa para su ubicación, nada más y nada menos, que en el edificio de la antigua Capitanía Militar de Extremadura en la Plaza de López de Ayala de Badajoz. Se trataba sencillamente de destinar un noble edificio de alto valor histórico y arquitectónico a un noble destino, cuyo objetivo no era otro que poner de manifiesto la riqueza de la historia militar de nuestra querida ciudad de Badajoz.

Y en cuanto al contenido, contábamos con la promesa de cesión de material museístico para dotar el futuro museo de piezas suficientes, de valor inconmensurabe muchas de ellas, que se encontraban en los sótanos y depósitos del propio Museo del Ejército de Madrid, por falta de espacio para que puedan ser expuestas a la vista del público, y seguro que seguirán esperando un destino mejor.

Algo tuvo que ver en todo esto la muy estimable y entusiasta voluntad del general Ezequiel Moro, a quien desde aquí quiero hacer un reconocimiento.

Pero he ahí que, cuando se planteó la necesidad de realizar obras de adaptación necesarias para transformar el edificio y adaptarlo al nuevo uso, la proverbial aversión a todo lo militar del Partido Socialista, entonces en el gobierno de la Junta de Extremadura, que a la sazón ostentaba las competencias correspondientes, hizo que el proyecto tan ilusionante y tan al alcance de todos descarrilara.

También conviene señalar aquí que aquel proyecto nacía de los propios ciudadanos, de la base social, y llego a ser reconocido y estimado por altas instancias institucionales a nivel nacional, contrariamente a lo que se pretende ahora que nace en los despachos oficiales y va en dirección contraria, de arriba hacia abajo, impuesto de alguna manera, sin contar con la opinión de los que al final serán quienes lo paguen con sus contribuciones, como siempre suele ocurrir.

Por otra parte, estoy seguro de que somos más los que queremos un Museo de Historia Militar que los que se inclinan por el de la Ciencia.

La exposición que hoy existe en el edificio, muy merecida por cuanto supone de exhaltación de nuestro héroe por antonomasia, el general Menacho, nos parece muy pobre si tenemos en cuenta las inmensas posibilidades que se nos ofrecieron en su día.

Y es que evidentemente Badajoz tiene, por su situación geoestratégica, una historia que supera la imaginación de cualquier escritor. Su ubicación la llevó inexorablemente a ser un objetivo militar de primer orden, en conflictos internos e internacionales, no solo con Portugal, sino europeos: Guerra de Sucesión Española y Guerra de la Independencia. Solamente en esta ultima sufrimos cuatro asedios, sin contar con la batalla de La Albuhera, entre el segundo y el tercero, cuya motivación igualmente era la posesión de Badajoz por ambos ejércitos enfrentados. No podemos extendernos en más episodios en este modesto trabajo sobre otras contiendas por falta evidente de espacio.

Hoy mismo, siguiendo nuestra tradición histórica, el acuartelamiento de Bótoa, en Badajoz, es una de las instalaciones más completas, mejores dotadas y más modernas de España, como parte del Ejército de Tierra.

No es difícil concluir que, en Badajoz, si hacemos abstracción de su historia militar, poco relevante queda de su pasado. Por consiguiente, es de justicia retomar el viejo proyecto por el que tanto se luchó y que tan poco trabajo costaría poner de nuevo en marcha: el Museo de Historia Militar. En Elvas ya disponen de uno. Y en algo habrá influido para su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad.

Finalmente, me parece también desafortunado el lugar elegido para la sede del Museo de la Ciencia, la llamada «antigua fábrica de la luz». No hay más que constatar el resultado de las escasas visitas a otro edificio insigne de nuestro patrimonio histórico: el Fuerte de San Cristóbal, cuyas obras de rehabilitación se anunciaron y que incluía uso social que no ha tenido respuesta ciudadana. Sin entrar en consideraciones sobre lo desacertado de su rehabilitación en lo que concierne a las obras realizadas en su interior.