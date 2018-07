El Museo de la Catedral de Badajoz reabrirá en noviembre tras dos años de reformas Obras en el Museo de la Catedral, en la calle San Blas:: CASIMIRO MORENO Pasará a tener dos salas más, en total 764 metros cuadrados, incorporará un aula didáctica y renovará por completo la musealización NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 27 julio 2018, 08:21

Hace tres años los responsables del Museo de la Catedral de Badajoz decidieron renovarlo. Había problemas de espacio y humedades. Antes de diseñar el proyecto, encargaron un estudio de opinión. Le preguntaron a la gente qué imagen tenía de los museos catedralicios. «Descubrimos que suena a una cosa oscura, tétrica, antigua. No muy explicativa», confiesa Juan Román, director del museo pacense. Decidieron que querían hacer algo diferente. «Que no pierda el valor de las piezas, pero queremos ir más allá».

La gran novedad, entre los fondos, será la incorporación del cuadro del taller de El Greco que la fundación Amparo del Moral donó al Arzobispado hace dos años.

El gran cambio, sin embargo, será la forma de presentar las obras. Cada una de las siete salas del museo tendrá una temática y habrá paneles y material audiovisual para hacerlo más atractivos. Por ejemplo, se recreará cómo se construyó la catedral, habrá vídeos en los que cobrarán vida figuras importantes como Marín de Rodezno o Manuel Pérez Minayo, y se propondrá un recorrido por el mito de Penélope y Ulises a través de los tapices.

«No queríamos unas salas donde exponer cosas, sino que las piezas cuenten una historia», afirma el director

Todo esto se podrá ver a partir de noviembre. Esa es la fecha en la que el museo reabrirá tras dos años clausurado por la renovación. El área expositiva pasará de 571 a 766 metros cuadrados. Esto incluirá un aula didáctica en la que habrá una biblioteca y se organizarán actividades. También contará con una sala para piezas invitadas en la que exponer patrimonio llegado de otros lugares.

Visitar la torre

Eso por el momento porque Juan Román desvela que el proyecto de reforma incluye una segunda fase en la que musealizarán la capilla mayor, el coro y la cripta de la catedral. Espera que sea en breve. También pretenden, lo antes posible, acondicionar la torre de la catedral, incluida la casa del campanero, para que pueda recibir visitantes. Ofrecería una perspectiva de la ciudad única que por fin los pacenses y los visitantes podrían disfrutar. Otro objetivo es aprovechar más el claustro y el patio de este edificio, joyas históricas que, sin embargo, son poco conocidas.

«Queremos poner en valor el patrimonio artístico de la catedral, y no solo de la catedral», resume el director del museo. «Tenemos una catedral y un patrimonio muy poco conocido, no solo para los que vengan de fuera, sino para los propios pacenses. Poca gente conoce las joyas que tiene la catedral, no solo en términos monetarios. Estamos hablando de joyas históricas importantísimas».

A partir de las piezas quieren que el museo cuente, a la ciudad y a quién lo visite, la realidad de esta institución que está presente en la ciudad desde el siglo XIII. «Ha tenido una historia magnífica, importante y poco conocida». «No son solo unas salas donde se expongan unas obras, a modo de una pinacoteca clásica, sino que las salas serán temáticas y aprovecharemos las piezas para contar cosas», añade.

Sala a sala

La primera de las salas estará dedicada a contar cómo se construyó la catedral de Badajoz. Además de piezas, habrá montajes audiovisuales que detallen el proceso. En la segunda se explicará lo que ha significado la catedral para la ciudad y su entorno, no solo como institución religiosa sino también para la educación, la música y las fiestas.

Por ejemplo, detalla Juan Román, ha sido fundamental en el ámbito educativo. «Se constituyó la primera escuela de enseñanza secundaria que hubo en la ciudad, lo que dio lugar al primer centro universitario de Extremadura, que es el Seminario». En el espacio que narra estos logros habrá, entre otras piezas, una gramática de Antonio de Nebrija del siglo XVI.

Dentro de esta estancia también se hará un repaso de la influencia musical de la catedral. «También hay un espacio sobre la catedral y el servicio a los necesitados. Toda la atención a los niños pobres, a los niños expósitos, en Badajoz ciudad lo comienza a hacer la catedral. El Real Hospital que después se funda (hoy Hospital Provincial), ahí está el obispo Minayo. Todo eso nace de la catedral». Así mismo se destacará la que era la fiesta más importante de la ciudad entonces, el Corpus. Aquí se expondrá la custodia procesional y también habrá un hueco para poner en valor la figura de Marín de Rodezno.

Una tercera sala estará dedicada al origen de la diócesis y la archidiócesis comenzando por la reconquista de la ciudad. Lo primero que se hizo fue cristianizar la mezquita que había, en la actual Santa María del Castillo, la torre recién rehabilitada en La Alcazaba. A continuación se planeó la primera catedral en el campo de San Juan, también dentro del recinto árabe, pero los portugueses invadieron la ciudad y quedó abandonada. Tras liberar Badajoz se decide una nueva ubicación, la actual.

Dentro del espacio destinado estarán las piezas propias de un obispo e incluso un palio arzobispal del primer arzobispo, Antonio Montero. «Se trata de ir del pasado al presente, contando cómo Badajoz se convierte en archidiócesis en 1992 o anécdotas como de dónde viene lo de pacenses. Cosas que la gente no sabe».

A continuación, destaca Román, comenzarán las estancias más propias de la catedral. Habrá una sala de tesoros, habitual en una catedral. «Pero no queremos que sea la típica. Estarán los elementos propios, cálices, patenas, custodias... pero para contar qué es la liturgia cristina y qué es la eucaristía. No solo habrá un cartel que diga 'cáliz del siglo XVI' sino que vamos a contar qué significa».

La siguiente será la sala capitular, donde se expondrán los ocho tapices flamencos del siglo XVI con los que cuenta la catedral. «Son absolutamente desconocidos. En muchos casos han pasado desapercibidos porque estaban en paredes poco iluminadas de la catedral». Siete de los tapices, además, forman una serie sobre el mito de Penélope y Ulises adaptado para hablar sobre valores cristianos.

A continuación habrá dos espacios cercanos destinados a presentar obras. El primero, la llamada sala capitular de verano, estará destinado a pinturas y alguna escultura, cuyo hilo conductor será la vida de Jesús. Habrá obras de autores más clásicos y otras modernas. «Comenzará por el árbol genealógico y culminará en la resurrección». El segundo será la sala de María con distintas imágenes de la Virgen. La pieza central será un alabastro florentino del siglo XVI, de un discípulo de Donatello.

A continuación los visitantes encontrarán el plato fuerte del museo: una sala especial donde se expondrán los cuadros de Luis de Morales y el San Jerónimo penitente del taller de El Greco. Los expertos en museología han propuesto hacerlo así como un diálogo entre ambos autores, los dos del siglo XVI, pero muy distintos.