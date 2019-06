La muralla y los árboles de la Alcazaba de Badajoz vuelven a sufrir pintadas Las frases que han aparecido en la muralla y en los árboles de la Alcazaba. :: C. Moreno La Policía Local y la Nacional tratan de identificar al autor de los mensajes aparecidos cerca de la puerta del Alpéndiz NATALIA REIGADAS Badajoz Miércoles, 5 junio 2019, 07:41

'Chocolate' o 'Choco' ha dejado su mensaje grabado en una muralla con más de 800 años de historia. El propietario de este apodo ha realizado varias pintadas en la Alcazaba, en la zona cercana a la puerta del Alpéndiz.

Las pintadas han sido realizadas con espray negro en el lienzo de muralla y también han aparecido inscripciones y firmas, tanto en negro como en colores, en seis árboles cercanos, junto a la explanada de la Alcazaba. Los mensajes, firmados por 'Chocolate', incluyen varias frases, algunas con insultos.

La Policía Local y la Nacional comenzaron ayer la investigación de este hecho que, según detalla la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Badajoz, María José Solana, supone un delito contra el patrimonio. Los agentes esperan que los mensajes, que incluye varias firmas, les sirvan para localizar y denunciar al responsable de los mismos. Solana añade que posteriormente limpiarán estos grafitis, pero que no pueden hacerlo hasta que lo autorice la policía al tratarse de una investigación en curso.

El ataque vandálico ha sido realizado en una zona de la muralla donde hay un desnivel. En este área suelen reunirse grupos de jóvenes porque la vegetación hace que no se les vea desde otros puntos del recinto. De hecho, como publicó HOY hace unas semanas, en este enclave suelen celebrarse botellones los fines de semana. Los lunes es habitual encontrar botellas, bolsas y restos de comida en los arbustos cercanos. El pasado fin de semana no fue una excepción y junto a la basura aparecieron las pintadas.

Se da la circunstancia de que los grafitis están a solo unos metros de donde se está instalando desde el lunes el enorme escenario para la fiesta de Los Palomos. El sábado se calcula que 8.000 personas se reunirán en la explanada para ver los conciertos de Lola Índigo y OBK, dos de los más esperados del programa de este evento.

No es la primera vez que la Alcazaba sufre pintadas. El último ataque de este tipo tuvo lugar en septiembre cuando aparecieron firmas en los lienzos de muralla y las almenas recién rehabilitadas. Esas inscripciones, sin embargo, eran mucho más pequeñas que las que se han hecho esta semana. En 2017 las pintadas se produjeron en el exterior de la muralla, en las laderas.

Otros monumentos de la ciudad, como el hornabeque o los baluartes de San José y la Trinidad, también han sufrido pintadas varias veces.

María José Solana explica que la ciudad cuenta con un patrimonio extenso y exterior, por lo que resulta complicado evitar este tipo de ataques, aunque indica que «no es habitual». La edil responsable de Seguridad cree que, además de las medidas disuasorias, como las sanciones, es importante la educación de los ciudadanos para evitar daños en los monumentos.

Miembros de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz fueron los responsables de localizar y denunciar las últimas pintadas. Este colectivo cree que estos actos vandálicos se deben a la falta de vigilancia y seguridad en la Alcazaba y añaden que hay otro tipo de daños recientes como barandillas arrancadas y paneles turísticos destrozados.

En 2016, se anunció que se instalarían cámaras de seguridad en el recinto, pero aún no se han colocado. María José Solana cree que este elemento será disuasorio, pero no garantizará que pueda haber ataques en las zonas menos iluminadas o más apartadas. En cuanto a cerrar este monumento por las noches, la edil asegura que no lo descartan, pero que sería una medida consensuada entre distintos colectivos siempre que hubiese acuerdo.