Campaña masiva de multas contra los conductores que aparcan en el Campillo de Badajoz

Hay una guerra entre la Policía Local y los conductores que aparcan a diario en la subida a El Campillo. En los alrededores de la ... Torre de Espantaperros hay medio centenar de coches aparcados a diario, pero estacionan sobre las aceras, en zonas prohibidas. La mayor parte de los días, sin embargo, los que lo hacen vuelve a casa con tranquilidad. Cada ciertos meses, sin embargo, se encuentran una multa en el cristal.

La última acometida de los agentes municipales fue hace unos días. Pasaron por la zona y dejaron una denuncia en cada uno de los turismos mal estacionados, 55 en total. La medida, sin embargo, no se ha vuelto a repetir y los coches vuelven a aparcar con tranquilidad en la zona. Los usuarios, aunque muchos son conscientes del riesgo de sanción, prefieren arriesgarse porque alegan que no hay alternativas.

Esta semana la policía ha pasado para colocar avisos de que no se permite aparcar en La Noche en Blanco, pero no ha multado

«No me han multado nunca. No lo dejo todos los días, solo cuando no encuentro cerca y tengo que entrar a trabajar», se lamenta Antonio que no aporta su apellido porque se baja de un Renault Scenic mal estacionado delante de la puerta de Mérida. Como otros muchos usuarios, este pacense defiende que estas plazas, que rodean los solares de las casas de El Campillo, deberían ser legales.

En realidad los turismos aparcan sobre las aceras, pero no hay bordillo porque esta subida a la Alcazaba es plataforma única. Así, mientras unos defienden que saben que hacen mal, pero lo asumen, otros alegan desconocimiento. «He aparcado porque hay muchos coches y no veo nada que lo prohiba», aseguraba ayer Nuria Blanco que quitó su coche cuando entendió que estaba dejándolo encima de una acera.

Esta joven estudiante tuvo suerte y encontró un hueco libre a unos metros, en el baluarte de San Pedro, que cuenta con un centenar de plazas legales. Estos espacios, junto a 13 plazas en batería delante de la puerta de Mérida, son los único lugares donde se puede aparcar legalmente en la zona. Sin embargo, a diario hay el doble de vehículos en este espacio sobre las aceras, desde la muralla que hay junto a puerta Trinidad hasta la entrada a la plaza Alta. Muchos días hay tantos coches que los vehículos tienen muchas dificultades para dar la vuelta delante de la torre de Espantaperros y poder volver en dirección contraria. Debido a este colapso es común ver coches bajando marcha atrás desde la Alcazaba por El Campillo entre filas de turismo mal aparcados.

Los que dejan su coche justifican que no hay alternativas. «Quitaron plazas de la Alcazaba, donde además hay gorrillas, cerraron el parking de la calle Stadium... Cada vez hay menos aparcamiento en el centro y no sabes qué hacer», argumenta Luis Martín que asegura, sin embargo, que solo ha dejado el coche mal en tres ocasiones. «Y justo una me tocó campaña de multas, bueno, le tocó a mi mujer, pero la gente sigue dejando sus coches ¿Ves? Porque no vienen a diario».

Multas puntuales

La de Luis es la queja de otros conductores que no entienden que se pueda estacionar unos días y otros no. «Si no se puede, no entiendo que multen solo cuando quieren o les molesta», añade Antonio.

Esta semana la indignación de los conductores ha subido de nivel. El jueves y el viernes muchos se asustaron al volver a sus coches y encontrar un papel de la Policía Local sujeto en sus limpiaparabrisas. Pero no era la multa que esperaban. Era un aviso de los agentes municipales que indicaba que «de forma accidental» no se podrá dejar el coche en esta zona el día 3 de septiembre desde las 15.00 horas. Esto se debe a la celebración de la Noche en blanco. Sin embargo, la policía ha pasado por estos turismos mal aparcados para pedir que no estacionen el sábado, pero no les ha sancionado en esta ocasión. «No tiene ningún sentido», concluye Luis Martín.

En los últimos cuatro años el problema de falta de aparcamiento en el centro se ha agravado. La zona ha perdido más de un millar de plazas entre el cierre del aparcamiento de la calle Stadium, la desaparición de la calle Hermanos Merino, las restricciones en la Alcazaba o la eliminación de espacios para coches en la plaza de San Andrés. En el futuro se perderán más lugares para dejar el coche, como las plazas junto a la puerta de Palmas o los de Juan Carlos I que pasará a ser plataforma única.

Frente a la exigencia de los conductores, los peatones rechazan que se pueda aparcar en la subida de El Campillo porque eso les obliga a ir andando por la calzada.