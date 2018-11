«Multar la doble fila en los colegios no sirve para acabar con el problema» Los agentes municipales controlando el tráfico en el colegio Leopoldo Pastor Sito. :: c. moreno Manuel Guerra, responsable de la vigilancia de escuelas de la Policía Local, pide la colaboración de los padres y los centros para acabar con los problemas de tráfico NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 19 noviembre 2018, 08:08

Se busca fórmula para evitar que las entradas y salidas de los colegios se llenen de coches en doble fila. No es fácil. La Policía Local trata de atajar este problema rotando por los centros y utilizando en último término las multas, pero no funciona.

«Nuestra intervención es disuasoria y represiva, pero intentamos dejarlo en la parte disuasoria porque la represiva se ve bastante mal y habría que mantenerla en el tiempo y no puede ser. Si la represiva solo la usamos durante periodos cortos, no sirve para nada y al final hemos creado una mala imagen», explica Manuel Guerra, subinspector de la Policía Local y responsable de la Policía de Proximidad. «Llegar a la denuncia es la última opción. Sería mejor concienciar a los padres desde los propios centros y con las charlas que nosotros podemos dar», justifica este agente.

Hay 35 colegios en el casco urbano de Badajoz y en todos se repite una imagen a las nueve y a las dos de la tarde. Son vehículos aparcados en doble fila, en el carril bus, en las plazas reservadas a motos, en pasos de cebra o en cualquier hueco que quede libre. El mayor peligro que provocan, según advierte la Policía Local, son los atropellos. Estos coches dificultad la visibilidad de otros turismos y de los peatones.

«Hay un problema tremendo en el que es fundamental la colaboración de los colegios y de los padres. Nosotros, al final, hacemos un poco de contención del problema. Realmente la solución es muy difícil y vendría si se implicara el centro y se implicaran los padres», relata Guerra.

«Afortunadamente solo una parte de los padres no respetan la idea de la salida segura», dice el subinspector de la Policía Local. «Porque lo de que se coloquen en la puerta con el coche lo que hace es provocar un mayor riesgo de problemas de tráfico».

El responsable de la Policía de Proximidad pone un ejemplo. Un padre aparca mal y un agente local se acerca a su coche. La respuesta es: «'Comprenda usted, es solo un momentito'. El problema es que es un momentito tú, después otros». La calle, durante varios minutos, queda prácticamente bloqueada. Los conductores se impacientan, hay acelerones, pitidos y ocasiones en las que ni siquiera puede pasar el autobús urbano.

«Hacemos nuestro trabajo»

Tras unos minutos, detalla Guerra, suele quedarse algún coche solitario que aún está en doble fila. «Suele ser un padre o una madre que pensaba que solo iba a ser un minuto, pero al recoger al niño ha tenido algún problema y tiene que hablar con el tutor. Regresa a su coche enfadado y encima le denunciamos y se enfada más. Esa persona no comprenderá nunca que estamos haciendo nuestro trabajo».

Guerra insiste en que los conductores deben concienciarse sobre el riesgo que supone dejar su coche en doble fila. También les pide que no hagan comentarios malos sobre la presencia de los agentes a sus hijos, algo común. «Si vas y llamas la atención a un padre porque está en doble fila y, ese padre, cuando se aleja, le cuenta al niño lo que opina del guardia, tenemos un problema».

También piden la colaboración de algunos centros. «Sabemos que es difícil escalonar la salida, por coordinarlo con las asignaturas y otros elementos, pero es una opción a estudiar. También escoger la puerta de salida adecuada».

La vigilancia de los colegios depende de la Policía de Proximidad desde su creación, aunque no son los únicos agentes que colaboran, las patrullas normales también se movilizan. La rutina diaria es asignar a cada unidad la entrada y la salida de un centro escolar. Eso no supone que todas cuenten con municipales. Depende de la disponibilidad y de que no coincidan incidencias en ese espacio de tiempo.