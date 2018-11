Las mujeres de Suerte de Saavedra quieren salir del paro Fátima Blanco, Patricia Ferreira y Sara Ferreira junto a otras vecinas de Suerte de Saavedra. :: J. V. A. El Instituto de la Mujer colabora con sla asociación de vecinos para ayudarles a encontrar empleo La reinserción laboral tras la maternidad cuesta más con poca formación ANTONIO GILGADO Badajoz Domingo, 4 noviembre 2018, 08:59

Fátima Blanco ha cumplido los 50, estudió hasta la EGB en los hogares del Hernán Cortés y su último sueldo lo ganó como pinche de cocina hace cuatro años.

Camarera, limpiadora y cocinera se alternan en su curriculum. Pero no le llegan ofertas. Ante la falta de oportunidades ha decidido ampliar horizontes y salir de la hostelería. «A mi edad es muy complicado, pero estoy ilusionada y tengo muchas ganas de formarme».

Terminó un curso de seguridad para trabajar como vigilante, aunque tampoco le ha servido de mucho. «No encuentro nada, será por mi edad o por la competencia. Pero estoy muy ilusionada. Todavía me veo capacitada».

Elisa Barrientos Directora del IMEX «Los palos en las ruedas son comunes para todas, tenemos que insistir en la autoconfianza»

Se siente fuera del mercado de trabajo actual y cree que la última oportunidad pasa por el reciclaje. Su ilusión siempre fue trabajar como auxiliar de clínica o cuidadora infantil. La semana pasada participó en la sede de la asociación de vecinos de Suerte de Saavedra en un proyecto del Instituto de la Mujer que fomenta el uso de las redes sociales como buscadores de empleo y cursos.

Fátima aprendió a moverse por los perfiles, bucear entre las oportunidades de formación y a editar su curriculum, una carta de presentación que conviene actualizar cada poco tiempo.

Los aprietos laborales de Fátima los comparten muchas vecinas suyas en Suerte de Saavedra. En el barrio abundan las madres que intentan regresar tras un largo parón dedicado a los hijos y sin cualificación. Dependientes, en gran medida, de las bolsas de empleo social. Ahora el IMEx trata de ofrecerles un itinerario de inserción individual.

Elisa Barrientos es la directora del IMEx. La semana pasada se reunió con las mujeres de Suerte de Saavedra para comprobar si los talleres les resulta útiles. Hay, según Barrientos, un punto de partida básico del que partir: la autoconfianza.

Concibe la reinserción como un problema común a todas las mujeres. Los problemas de conciliación y la tendencia de meterse en casa para cuidar a los niños se repite en todas las clases sociales y formación. «Yo estoy convencida de que el entorno no condiciona un rol. Los palos en las ruedas son comunes y las mujeres de nuestros barrios han demostrado que tienen más fuerza de lo que creemos». Pero la formación es clave para reengancharse. Las que estén menos formadas van las últimas y en eso insistió Barrientos en la reunión den Suerte de Saavedra.

Entre las asistentes al taller del IMEx hay también usuarias jóvenes, madres en la veintena que todavía no han encontrado su vocación. Abandonaron el instituto no hace mucho tiempo, se dedicaron a los hijos y ahora se ven sin un horizonte laboral al que aferrarse. Es el caso, por ejemplo, de Patricia Ferreira. 30 años y con la secundaria bajo el brazo.

Su curriculum está plagado de empleos temporales como auxiliar de ayuda a domicilio o de comercial de empresas de telefonía. Siempre condicionada por el horario y las necesidades de su familia. «En realidad no era mala estudiante. Podría haber seguido y ahora me arrepiento».

Se considera polifacética, pero todavía no ha encontrado un trabajo que le apasione. «Me he dedicado a otras cosas y no he visto una motivación».

Más claro lo tiene Sara Ferreira. Con 26 años ha entrado varias veces en la cuadrilla de jardineros del Ayuntamiento.

Le gusta tanto que quiere especializarse para dejar de ser auxiliar y probar suerte en la empresa privada. Además de la formación, advierte, también influye el físico. «Yo he notado que en algunas ofertas tienen más en cuenta el aspecto que el curriculum».

Su hermana Anabel también dejó el instituto a los quince. Ahora tiene 25 y espera sacarse el título de ESO para optar a un empleo estable. «En todos los sitios te lo piden y ahora me doy cuenta lo que se valora». De momento tiene que aparcar la idea. Con un niño de diez años y otro de cinco no encuentra tiempo para preparar el examen del título. «Siempre me han gustado los niños. Tengo mucha paciencia con ellos y me gustaría trabajar en una guardería cuando mis hijos sean mayores y yo esté más suelta».

Fernando Gonzalves es el presidente de la asociación de vecinos de Suerte de Saavedra. Agradece que el Instituto de la Mujer tenga en cuenta el perfil que tanto se repite en Suerte de Saavedra. «Aquí no hay mucho nivel de estudios y la competencia les deja fuera». Ya le han propuesto al IMEx un proyecto para ajardinar algunos solares públicos de la Junta y enseñar a las más jóvenes un oficio más allá de la hostelería y la ayuda a domicilio.