Dos mujeres resultan heridas leves al caer una rama de un árbol en el centro de Badajoz La rama caída en la Plaza de la Libertad. / HOY Se desprendió de un abeto en la Plaza de la Libertad, frente a la estación de autobuses urbanos, y cayó sobre el banco en el que estaban sentadas NATALIA REIGADAS Badajoz Jueves, 1 agosto 2019, 12:48

Dos mujeres han resultado heridas leves al ser golpeadas por una rama de gran tamaño que se ha desprendido de un árbol en pleno centro de Badajoz. Las afectadas estaban sentadas en un banco en la Plaza de la Libertad (Correos), frente a la estación de autobuses urbanos, cuando la rama del abeto cayó e impactó contra ellas.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 11.30 horas. Las mujeres han sufrido rasguños y golpes, pero no heridas de gravedad. Los servicios sanitarios del SES las han atendido 'in situ'. Al lugar también se ha desplazado una patrulla de la Policía Local para dirigir el tráfico y los bomberos para estudiar cómo asegurar el árbol para que no vuelva a suceder.

Se da la circunstancia de que ayer mismo hubo un incidente similar en San Fernando. Cayó la rama de un abeto en Cuatro Caminos, en la cabecera del Puente de Palmas, y estuvo a punto de herir a un vecino que paseaba con su perro.