Las mujeres que quieren cambiar Los Colorines de Badajoz

«Tenemos que ir a por las pizzas al Progreso, aquí no suben»

«Aquí no suben los autobuses, y los taxis cuando los llamas para ir al médico algunos tienen miedo y no vienen. Tampoco nos traen el butano ni viene el fontanero si se estropea algo. Si compras un mueble y dices que eres de Los Colorines, se niegan a traerlo a casa y tenemos que ir nosotros a la tienda. Si pides unas pizzas tenemos que ir a recogerlas al centro de salud del Progreso, porque aquí no te la dejan y cuando vuelves a casa ya está fría». Esto que suena a retahíla es el día a día de los vecinos de Los Colorines y la queja en la que más insisten sus mujeres. Esa marginación tan palpable es la que les hace sentirse extrañas en una ciudad, con la que les cuesta identificarse. «Aquí no hay nada ni quiere venir nadie y somos personas, las hay buenas y malas pero no es tan fiero el león como lo pintan».